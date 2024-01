2024-01-26

Die Big 5 Global 2023 fand in Dubai statt, eine der weltweit größten Fachmessen der Bauindustrie. FAKRO nahm an dieser wichtigen Branchenveranstaltung teil und präsentierte seine Vorzeigeprodukte am Stand im Ausstellungsbereich. Vertreter aus mehr als 40 Ländern der Welt zeigten Interesse.Dubai gilt als Welthauptstadt des Luxus und des zeitgenössischen Designs. Aufgrund seiner strategischen Lage und seiner dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung ist es das Zentrum des Nahen Ostens. Aussteller aus der ganzen Welt kommen hierher, um auf der Big 5 Global Trade Fair ihre innovativen Lösungen im Bereich der Bauindustrie zu präsentieren. FAKRO stellte seine neuen Produkte aus der INNOVIEW-Linie vor, darunter vertikale Fenster und Türen, revolutionäre Flachdachfenster sowie elektrisch betriebene Dachbodenleitern.FAKRO wurde von Paweł Dziekoński, dem Vizepräsidenten von FAKRO, Jacek Kulpa, dem Exportdirektor, Sławomir Gawlik, dem Marketingdirektor, Sabina Sujew, der Exportmanagerin für BeNeLux, Bogdan Malaga, dem Exportmanager für Austria, Schweiz und Slowenien und Tomasz Januszewski, dem Exportmanager für Ungarn, Slowakei, Griechenland, Türkei und Nordafrika vertreten. Der FAKRO-Stand stieß bei den Besuchern auf großes Interesse. Einer von ihnen war Jakub Sławek, bevollmächtigter und außerordentlicher Botschafter der Republik Polen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.Die Messe bietet zusätzliche Initiativen, Konferenzen, Debatten und kleinere thematische Ausstellungen. Die Big 5 Global 2023 bietet FAKRO eine einzigartige Gelegenheit, ihre innovativen Produkte einem breiten Spektrum von potenziellen Kunden, Partnern und Investoren in einem globalen Umfeld zu präsentieren. Es war eine Gelegenheit, die Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen und zu erfahren, wie sie die entwickelten Lösungen aufnehmen.Die Veranstaltung fand vom 4. bis 7. Dezember im Big 5 Global Dubai World Trade Center statt.