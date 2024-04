2024-04-20

Mit ihrem 2023 eröffneten Campus im oberösterreichischen Kollerschlag schuf die Loxone Gruppe einen besonderen Ort der Unternehmenspräsentation. Beeindruckend ist das multifunktional genutzte Auditorium, dessen Ausstattung mit Holzwolleplatten der Marke HERADESIGN® Fine von Knauf Ceiling Solutions durch hohe akustische Qualität überzeugt.

Bautafel Loxone Campus:



Adresse: Smart Home 1, A-4154 Kollerschlag

Bauherr: Loxone Campus GmbH

Architektur: Arkform ZT GmbH, Linz

Ausführendes Unternehmen: Urmann Trockenbau GmbH, Pasching

Fachberatung Knauf Ceiling Solutions: Klaus Geroldinger

Gesamtfläche Loxone Campus: 8 ha

Investitionssumme: 70 Mio. Euro

Bauzeit: 2,5 Jahre

Fertigstellung: September 2023

Produkte Knauf Ceiling Solutions: HERADESIGN® Fine - 1.113,50 m² gesamt, davon Auditorium: 600 m², Wellnessbereich, Nebenräume, Fotostudio,

Lager: 513,50 m²



Alle Bilder: ©Loxone

Zum Loxone Campus gehören neben dem Office-Bereich, dem Lager- und Logistikzentrum und der interaktiven Experience Zone ein kombinierter Seminar-, Hotel- und Gastronomiekomplex. Besondere Anforderungen an die Akustik stellten sich bei der Planung des Auditoriums, das als vielseitig nutzbare Eventlocation mit 600 m² Grundfläche geschaffen wurde. Der Raum bietet Platz für bis zu 600 Personen und ist inspiriert von der halbrunden, erhöhten Form italienischer Marktplätze. Mit dem Innenausbau war die Urmann Trockenbau GmbH aus Pasching betraut. Die akustischen Berechnungen für diesen speziellen Raum führte ein Bauphysiker durch, dessen Anforderungen Urmann dann in die Praxis umsetzte.Bei den die Decke des Saals prägenden Holzwolle-Akustikplatten fiel die Wahl auf die Marke HERADESIGNin der Oberfläche Fine mit den Abmessungen 1200 x 600 mm und einer Dicke von 25 mm sowie der Kantenausbildung „AK01“. Mit der charakteristischen Oberflächenstruktur hat die einlagige magnesitgebundene Holzwolle-Platte eine Faserbreite von 2 mm. Der Fachunternehmer begründet die Entscheidung für diese Lösung mit der Summe der optischen und funktionalen Merkmale – „also der Oberfläche und der individuellen Farbgebung in Verbindung mit der akustischen Performance samt der dahinter liegenden Dämmung“. Durch die Möglichkeit der Sonderfarbe „Schiefer15“ von Caparol konnte die Decke an das Farbkonzept und die gestalterische Gesamtidee angepasst werden.Im Auditorium wurden an der Decke 600 m² HERADESIGNin der Oberfläche Fine in leicht gekrümmter Tonnenform verarbeitet. Insgesamt waren es über 1.100 m², denn auch die Decke im Wellness-Bereich, sowie diverse Nebenräume wie das Fotostudio, das Labor oder der Industrial Room wurden in HERADESIGNausgeführt. Die Ausschnitte der Akustikplatten wurden vor Ort angefertigt, da diese sehr viele Bezugskanten beziehungsweise die allgemeine Rasterung einhalten mussten. „Aufgrund der Tonnenform wäre eine werkseitige Vorbereitung zu komplex gewesen“, erläutert Oliver Deutsch, der die HERADESIGN-Akustiklösung aus dem umfangreichen Sortiment von Knauf Ceiling Solutions von anderen Projekten wie Kindergärten oder Bäckereifilialen kannte, sie jedoch noch nicht in einer so individuellen Ausführung wie der für den Loxone Campus geforderten Tonnenform und Sonderfarbe verarbeitet hat. „Bis dato haben wir die Themen Absorption und Reflexion bei Sälen, Konferenzräumen und Auditorien immer mit vlieskaschierten Weichfaserplatten in Raster-Verlegung gelöst. DieHERADESIGN-Variante steht dem Ganzen aber um nichts nach“, lautet sein Resümee.Weitere Infos: www.knaufceilingsolutions.com