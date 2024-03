ETHOUSE Award 2024: 4 Objekte ausgezeichnet

2024-03-29

Die Siegerprojekte ETHOUSE Award 2024:

Vier Siegerprojekte sind elf Sieger:innern beim 12. ETHOUSE Award: Die ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG) würdigte nicht nur die Einreicher:innen –Planer:innen, Architekt:innen, Wohnbaugesellschaften, private und öffentliche Bauträger –, sondern auch die verarbeitenden Betriebe des Wärmedämmverbundsystems. Dadurch wird die Bedeutung der Verarbeitung hervorgehoben: Betriebe, die herausragende Leistungen vollbracht haben, werden vor den Vorhang geholt.„Qualität ist nichts Punktuelles. Für eine energieeffiziente Zukunft müssen wir uns Qualität von Anfang an auf die Fahne heften, vom Produkt, über die Planung und die Verarbeitung bis hin zur Nutzung. Wahre Wertschöpfung ist, was wir brauchen – gesellschaftlich, ökologisch und ökonomisch“, so Dr. Clemens Hecht, Sprecher der QG.Die Siegerprojekte sind von West- nach Ostösterreich lokalisiert – ein öffentliches Mehrwert-Zentrum in Oberösterreich, ein Pfarrhaus mit kultureller Nutzung in Niederösterreich und zwei Wohnhausanlagen in Wien. Die lobende Erwähnung ging an ein Mutter-Kind-Haus der Caritas in Vorarlberg. Die energieeffizienten Gebäudesanierungen schaffen eine Reduktion des Heizwärmebedarfs bis über 80 % nach der Sanierung. Die gekürten Objekte stehen auch für Wärmeschutz mit ästhetischer Qualität und zeichnen sich u.a. durch einen sozialen Mehrwert und einen behutsamen Umgang mit dem Altbestand aus.Die nächste Ausschreibung für den ETHOUSE Award 2026 startet im Frühjahr 2025.Bauträger: Ulreich Bauträger GmbHArchitektur: daneshgar architectsVerarbeitung: Gassner & Partner Baumanagement GmbHBaujahr: 1900Energiekennzahl: 29,6 / 31,7 kWh/m2a (137,6 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 78,5 %

Bilder: Architektur: Christian Henninger

Bauträger: GSD Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung Ges.m.b.H.Verarbeitung: Lavaro Bau GesmbHBaujahr: 1912Energiekennzahl: 33,25 / 29,7 kWh/m2a (179,46 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 81,5 %

Bilder: Architekten ZT

Architektur: AH3 Architekten ZTVerarbeitung: Jägerbau GmbHEnergiekennzahl: 35,1 kWh/m2a (vor Sanierung unbekannt)

Bilder: AH3 Architekten

Architektur: mia2/ARCHITEKTUR ZT GMBHVerarbeitung: Andrijevic Fassadenbau GmbHEnergiekennzahl: 44,5 kWh/m2a (125 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 64,4

Bilder: Gregor Graf

Architektur: postner/duelli/architektenVerarbeitung: Atrium Gerüstbau, Verputz GmbHEnergiekennzahl: 31,53 kWh/m2a (103,49 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 69,5 %

Bilder: U1 archiktur Orgler Moritz



FOTO Header: Pfarre Maria Laach am Jauerling; © AH3