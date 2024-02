ETHOUSE Award 2024: 10 Objekte nominiert

2024-02-06

Energieeffizienz, Innovation, architektonische Umsetzung & Ästhetik, Umgang mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Unter dem Vorsitz von Architektin Renate Hammer (Institute of Building Research & Innovation) evaluierte die ExpertInnen-Jury des 12. ETHOUSE Awards die eingereichten Gebäudesanierungen.„Wir hatten als Jury die Aufgabe aus einer ermutigenden Vielfalt an Einreichungen zu wählen. Das hat uns die Möglichkeit geboten eine Reihe von Projekten zu nominieren, die für ganz unterschiedliche Situationen, einen integralen Sanierungsansatz realisieren konnten: im ländlichen Raum, in der dichten Stadt, als Teil einer Infrastruktur...“Zehn Projekte wurden nach intensiver und wertschätzender Diskussion nominiert.Die nominierten Projekte ETHOUSE Award 2024 sind von West- nach Ostösterreich lokalisiert: Zwei Sanierungen je in Tirol, Ober- und Niederösterreich, eine Vorarlberger Gebäudesanierung und drei mehrgeschossige Wohnbauten in Wien.Architektur: Tp3 Architekten ZTVerarbeitung: Kieninger Bau GesmbHBaujahr: 1960erEnergiekennzahl: 46,3 kWh/m2a (142,9 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 67,6 %

Bilder: Architekten ZT

Bauträger: Ulreich Bauträger GmbHArchitektur: daneshgar architectsVerarbeitung: Gassner & Partner Baumanagement GmbHBaujahr: 1900Energiekennzahl: 29,6 / 31,7 kWh/m2a (137,6 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 78,5 %

Bilder: Architektur: Christian Henninger

Architektur: Casa Nuova ArchitekturatelierVerarbeitung: KPS Ötzal PutzBaujahr: Ende 19. JahrhundertEnergiekennzahl: 23,45 kWh/m2a (200 kWh/m2a vor Sanierung, geschätzt)Verbesserung in %: 88,3 %

Bilder: Architektur: Casa Nuova Architekturatelier

Geförderte Gemeinschaft im Denkmalschutz Johann-Hoffmann-Platz 10-15, 1120 WienBauträger: GSD Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung Ges.m.b.H.Verarbeitung: Lavaro Bau GesmbHBaujahr: 1912Energiekennzahl: 33,25 / 29,7 kWh/m2a (179,46 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 81,5 %

Bilder: Architekten ZT

FOTO Header: RTW Frachtenbahnhof Innsbruck; © Orgler Moritz

Weiternutzung gesichertATW-Gebäude am Frachtenbahnhof Innsbruck, TirolArchitektur: U1architektur ZT GmbHVerarbeitung: SP Bau GmbHEnergiekennzahl: 144,69 * / 38,31 kWh/m2a (406,74 kWh/m2a vor Sanierung) *nutzungsbedingtVerbesserung in %: 81,5 %Soziale und baukulturelle VerantwortungHaus St. Michael, Feldkirch in VorarlbergArchitektur: postner/duelli/architektenVerarbeitung: Atrium Gerüstbau, Verputz GmbHEnergiekennzahl: 31,53 kWh/m2a (103,49 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 69,5 %Ortsverschönerung und NachverdichtungNymphäum, 1120 WienBauträger: Ulreich Bauträger GmbHArchitektur: HMA Architektur ZT GmbHVerarbeitung: Gassner & Partner Baumanagement GmbHEnergiekennzahl: 28,6/25,7 kWh/m2a (156 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 81,7 %Soziale und thermische Kompetenz Hand in HandStadel und Pfarrheim, Maria Laach am Jauerling, NiederösterreichArchitektur: AH3 Architekten ZTVerarbeitung: Jägerbau GmbHEnergiekennzahl: 35,1 kWh/m2a (vor Sanierung unbekannt)Zukunftsweisendes GesamtkonzeptSeniorenwohnhausanlage, Langenzersdorf, NiederösterreichArchitektur: AH3 Architekten ZTVerarbeitung: Swietelsky Baugesellschaft mbHEnergiekennzahl: 23,34 kWh/m2a (111,54 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 78,2 %Mehrwert-ZentrumGemeindeamt, Sipbachzell, OberösterreichArchitektur: mia2/ARCHITEKTUR ZT GMBHVerarbeitung: Andrijevic Fassadenbau GmbHEnergiekennzahl: 44,5 kWh/m2a (125 kWh/m2a vor Sanierung)Verbesserung in %: 64,4Die nominierten Projekte und Details finden Sie hier. https://waermedaemmsysteme.at/ethouse-award/nominierte-2024/