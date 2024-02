2024-02-03

Bildquelle: Silikal GmbH

„Wir freuen uns über den Erfolg unserer Entwicklungsarbeit und die bestandene Prüfung nach EAD 030350-00-0402, Teil 1: Allgemeine Bestimmungen Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen“, sagt Tim Neu, Anwendungstechniker bei Silikal, „unser neues Abdichtungsharz RU 325 Pigmented hat in allen Prüfkriterien die höchste Kategorie erreicht. Damit bieten wir unseren Kunden und Anwendern nicht nur ein haltbares, sondern auch ein nachgewiesen hochwertiges und verlässliches Abdichtungsprodukt.“Mit der Prüfung nach EAD und der Europäisch Technischen Zulassung ETA ist das neue Silikal-Harz RU 325 Pigmented insbesondere für Dächer auf öffentlichen Gebäuden, Industrieanlagen und Hallen geeignet, deren Bauherren und Nutzer mit dieser Zertifizierung die Einhaltung des aktuellen Stands der Technik nachweisen können. Ein wichtiges Kriterium der EAD-Prüfung ist die Nutzungsdauer, die bei Silikal RU 325 Pigmented mit dem höchsten Wert, nämlich W3, zertifiziert wurde, also für eine Nutzung von mindestens 25 Jahren. Auch entscheidend für Dächer im weltweiten Einsatz: die Prüfung der Qualität bei schwankenden Oberflächentemperaturen. Dort hat das neue Harz eine Spanne von – 30 °C bis + 90 °C erreicht.So wie alle Methylmethacrylat-(MMA)-Abdichtungsharze von Silikal bietet auch dieses MMA-Produkt viele Vorteile. Denn es wird vollflächig und fugenlos installiert. Die Verarbeitung ist wie üblich bei Silikal-Produkten praktisch und unkompliziert: Auf die Grundierung wird das anwendungsfertig vorgefüllte Silikal RU 325 Pigmented, in Kombination mit Silikal TEX-Vlies, aufgebracht. Das Abdichtungsharz RU 325 Pigmented härtet innerhalb einer Stunde aus, selbst bei niedrigen Temperaturen. Silikal RU 325 Pigment ist vorpigmentiert und ab sofort in den gängigsten RAL-Farben erhältlich (Sonderfarbtöne ermöglicht Silikal auf Anfrage).Mehr Informationen zu den Produkten von Silikal finden Sie HIER