ERLUS Tondachziegel: Aller guten Dinge sind drei!

2021-11-08

Wir von ERLUS lassen flache Dächer mit voller Absicht im Regen stehen: Unsere dreifach verfalzte Ergoldsbacher Tondachziegel-Familie ermöglicht durch ihre spezielle Form höchste Regensicherheit – auch bei Dachneigungen bis 10°.

Mit seinen drei Kopffalzen stemmt sich der bewährte Design-Klassiker Ergoldsbacher Karat.®. seit Jahrzehnten erfolgreich gegen Wind und Wetter. Seine perfekte Formgebung und 50 Jahre praktische Erfahrung der ERLUS Dachziegel-Experten waren die Basis für die Neuentwicklung der Modelle Ergoldsbacher E 58 RS.®. und Level RS®. Die tiefe Ringverfalzung mit dreifachem Kopf- und Seitenfalz ermöglicht höchste Regensicherheit auch bei geringen Dachneigungen bis zu 10°. Aufwendige regensichernde Zusatzmaßnahmen sind in der Regel überflüssig.



ERLUS – die Qualitätslösung am Dach

Ein Dach mit Ergoldsbacher Tondachziegeln bietet viele Vorteile: Es hat eine sehr gute Öko-Bilanz, ist so gut wie wartungsfrei, einfach zu verarbeiten und dauerhaft regensicher.



Ein Qualitätsversprechen, das hält!

Mit der Erfahrung aus rund 180 Jahren ist ERLUS heute einer der führenden Dachziegelhersteller in Deutschland und Marktführer in Bayern. Produziert wird seit der Firmengründung in der Werkszentrale Bayern und seit 2009 auch am hochmodernen Standort in Thüringen. Hier wie dort sind beste Rohstoffqualität, permanente Testungen und Hightech-Fertigungsmethoden der Garant dafür, dass das ERLUS Qualitätsversprechen hält.

ERLUS in Österreich

Mit einem erfahrenen Beraterteam ist ERLUS in ganz Österreich für Sie da. So bieten wir alles für eine erfolgreiche und effiziente Projektabwicklung: persönliche Betreuung, kurze Entscheidungswege und optimierte Abläufe.





ERLUS Tondachziegel: beste Rohstoffe, hochmoderne Produktion, Erfahrung aus rund 180 Jahren



Dauerhaft regensicher mit Ergoldsbacher Tondachziegeln

ERLUS am Dach: verlässliche Qualität & optisch ein Highlight

Bieten auch Sie Ihren Kunden einen echten Mehrwert am Dach! Gerne stellen wir Ihnen unsere Leistungen persönlich vor, kontaktieren Sie einfach den ERLUS Berater in Ihrer Nähe. Lernen Sie ERLUS kennen>>