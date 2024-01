SOLARLUX: Erhöhter Schallschutz mit filigraner Balkonverglasung

2024-01-26

Zielvorgabe Bebauungsplan: Erhöhter Schallschutz

118 neue SWM-Werkswohnungen in München-MoosachDie Stadtwerke München (SWM) haben eine Wohnungsbau-Offensive gestartet: Das kommunale Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen hat seinen Wohnungsbestand von 650 auf mehr als 1.300 Wohnungen aufgestockt. Bis 2030 sollen bis zu 2.000 weitere hinzukommen. Ein Meilenstein auf dem Weg dorthin war die Fertigstellung eines Neubaus mit 118 Werkswohnungen in München-Moosach. Die hohe Attraktivität der Wohnungen ergibt sich unter anderem aus privaten Außenräumen in Form von aufgefächerten Balkonen oder Terrassen, über die alle Wohneinheiten verfügen.Die Balkone erstrecken sich über die die gesamten Fassadenbreiten der Ost-, Süd- und Westseite. Ein besonderes Augenmerk lag aufgrund des Verkehrsaufkommens beim Schallschutz an der Ost- und Westfassade. Laut des Bebauungsplanes der Stadt München durfte „in der Mitte des Außenwohnbereichs ein Verkehrslärmpegel von 59 dB(A) tagsüber nicht überschritten werden“. Gelöst wurde die bauliche Anforderung durch ein raumhohes Schiebe-Dreh-System mit Ganzglasscheiben.

Jedes Element des Schiebe-Dreh-Systems kann einzeln aus der Schiebeebene um 90° herausgedreht und als kompaktes Glaspaket

auf der Seite geparkt werden.

Bewegliche Verglasungen, die kaum ins Auge fallen, mindern

nicht nur Lärmemissionen, sondern schaffen auch eine

attraktive Klimazone in den kühleren Jahreszeiten.

Aufgrund der hohen Lärmemissionen wurden die Werkswohnungen

entlang der Hanauer Straße mit einer schallreduzierenden Balkonverglasung ausgestattet

Bildnachweis: Oliver Heissner/oliverheissner.de

Die eingesetzten Bauelemente SL 25 und SL 25 XXL von Solarlux mindern den Schall um bis zu 22 dB RwP. Als technische Innovation, die von Solarlux auf der BAU 2023 lanciert wurde, liegen die geprüften Werte der neuen Generation „Proline T“, bei der die Profilhöhen um ca. ein Drittel reduziert werden konnten, bei voller Ausstattung sogar bei bis zu 30 dB RwP. Projektverantwortlicher Planer Christoph Mörkl von Superblock Ziviltechniker GmbH aus Wien über die Produktwahl: „Solarlux war einer der wenigen Hersteller, die unsere Anforderungen überhaupt erfüllen konnten. Und es war einfach verständlich zu machen, was gebraucht wurde“.Neben der Gewährleistung des geforderten Schallschutzes, der in München vor der Gebäudehülle erfolgen musste, bringt die bewegliche Verglasung weitere Vorteile mit sich: Sie verringert als Pufferzone mit solaren Einträgen die Transmissionswärmeverluste im Winter, schützt die Balkonkonstruktion und -möblierung vor Witterung und erhöht grundsätzlich die Wohnqualität der Mieter*innen zu jeder Jahreszeit. Für ausreichend Frischluft sorgen 3 mm große Lüftungsspalte, die zwischen den Elementen platziert sind.Mehr Informationen finden Sie HIER