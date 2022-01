Vorsicht Spoiler: MAPEI präsentiert den neuen, innovativen Epoxidharzfugenmörtel Kerapoxy Easy Design!

2022-01-14

EASY anmischen

EASY einfugen

EASY reinigen!

Viele Neuheiten im Bereich Fliesen- & Natursteinverlegung wurden im Zuge der Cersaie, der größten Keramik-Fachmesse in Bologna, Ende September vorgestellt. Bei dem über 650m2 großen Messestand wurde erstmalig ein zweiter Bereich ergänzt. Hier fanden die neuesten und vor allem nachhaltigsten Lösungen für die Verlegung und Verfugung von Keramikfliesen und Naturstein Platz – so auch das neue Produkt Kerapoxy Easy Design.Kerapoxy Easy Design vereint eine hohe Chemikalienbeständigkeit und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften mit einer guten Verarbeitbarkeit. Dank der neuen, in den internationalen MAPEI-Labors entwickelten Rezeptur, kann er sowohl in Wohn- und Geschäftsräumen als auch in Schwimmbädern und Wellnessbereichen eingesetzt werden.Er garantiert eine einfache Verarbeitung, eine leichte Reinigung, eine glatte Oberfläche und eine dauerhafte Farbbeständigkeit. Kurz gesagt, der Name ist bei Kerapoxy Easy Design Programm:Zusätzlich wurde die MAPEI Farbpalette an Fugenfarben revolutioniert: Denn Kerapoxy Easy Design ist in 40 unterschiedlichen Farben sowie einer neutralen, lichtdurchlässigen Variante verfügbar und überzeugt somit durch eine einzigartige Farbvielfalt! Verschiedensten Farbkombinationen und Lichteffekten auf allen Arten von Oberflächen sind somit keine Grenzen gesetzt. Von funkelndem Silber und Gold in Kombination mit MapeGlitter, bis hin zu einem metallischen Effekt in Verbindung mit dem neuen Mapecolor Metallic.Ebenfalls vorgestellt wurde Ultracolor Plus, das Juwel unter den MAPEI Fugenmörteln, mit seinen 12 neuen Farbtönen. „Unter Beibehaltung seiner schon bekannten und überzeugenden Eigenschaften, wie der einfachen Anwendung, der Abriebfestigkeit oder der hohen Farbstabilität ist die Ultracolor Plus Farbpalette exakt abgestimmt auf die neuesten Trends der Keramikbranche“, betont Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer MAPEI Austria GmbH.Schon bald sind diese MAPEI Highlights auch in Österreich verfügbar. Aktuelle Informationen dazu gibt es unter www.mapei.at , in unserem Mapei Fugenmörtel PDF , unserem Epoxy-Fugen PDF oder in unserem YouTube Video: