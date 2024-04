2024-04-05

Ob im Fensterbau, Hochbau oder ökologischen Bauen - miterreichen Sie zuverlässige Abdichtungsergebnisse. Dank seines breiten Haftspektrums ist dieser neutral vernetzende Dichtstoff universell einsetzbar.zeichnet sich durch seine abriebfeste Aushärtung und die hervorragende Glättbarkeit aus, was ihn auch ideal für das Abdichten von VSG-Gläsern macht. Als fungizidfreier, geruchsneutraler und widerstandsfähiger Werkstoff ist er auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen. Mit dem Emicode EC1 PLUS erfüllt er die anspruchsvollen Kriterien für ökologisches Bauen.Dank seiner hochwertigen Rezeptur und guten Verarbeitbarkeit garantiertstets erstklassige Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf ein Top-Ergebnis, in Ihrem Lieblingsfarbton, egal in welchem Anwendungsbereich.Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.ramsauer.eu