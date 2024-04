2024-04-20

Enjoy the Silence: Effektiver Schallschutz und höchste Wirtschaftlichkeit mit Silka Kalksandstein

hohe Tragfähigkeit (normierte Steindruckfestigkeit bis 22,1 N/mm²)



hervorragender Schallschutz



rasche Verarbeitung



schlanke Wandlösungen für höchste Wirtschaftlichkeit



natürlicher Baustoff aus hochwertigen mineralischen Rohstoffen



positive Auswirkungen auf das Raumklima



nicht brennbar

ist eine der wirtschaftlichsten Lösungen, mit der auch hohe Anforderungen an den Schallschutz, wie z. B. bei Trennwänden für Reihenhäuser und Wohnhausanlagen, platzsparend und kostengünstig erfüllt werden können.Die massiven Steine aus natürlichen Rohstoffen (Sand, Kalk und Zement) überzeugen durch große Masse sowie enorme Druckfestigkeit, was besonders schlanke Lösungen ermöglicht. Wände aus Silka vereinen so Schallschutz mit höchster Wirtschaftlichkeit.Je nach Anforderung stehen verschiedene Steine für Haustrennwände, Wohnungstrennwände, Außen- und Innenwände zur Verfügung: https://www.xella.at/silka-sonus