2024-04-05

Kombination von Photovoltaik-Anlagen mit Dachfenstern

Living Places Copenhagen

gewinnt als „Best Residential Project“ bei MIPIM Awards 2024

2

Living Places und die Partner

Die nachhaltige Erzeugung von Strom mittels Photovoltaik-Systemen auf dem Dach ist ein relevanteres Thema bei Neubau und Dachsanierungen. Mit speziell entwickelten Eindeckrahmen lassen sich Dachfenster in unterschiedliche Photovoltaik-Indach-Systeme integrieren. So ist eine nachhaltige Nutzung des Dachs möglich, ohne auf Wohnqualität durch Tageslicht und natürliche Lüftung zu verzichten.Bei Aufdach-Photovoltaik-Systemen werden die Module mittels eines Schienensystems auf die Ziegel montiert. Dies ist aktuell die am meisten verbreitete Lösung. Da die Dachfenster nicht direkt mit dem Aufdach-PV-System verbunden werden, können grundsätzlich alle VELUX Dachfenster und Lichtlösungen mit den üblichen Eindeckrahmen in das Dach integriert werden. Gleiches gilt für Photovoltaik-Anlagen, bei denen Solarziegel anstelle der Dachziegel verwendet werden. Eine weitere Variante sind direkt in das Dach integrierte Photovoltaik-Systeme. Diese dienen neben der Stromgewinnung zugleich auch als Dacheindeckung, übernehmen die Funktion der Dachhaut und schützen vor wetterbedingten Einflüssen.Mit den VELUX Eindeckrahmen ODL/ODN und OKL können Sie sowohl VELUX Einzelfenster als auch die Lichtlösungen TWIN, LICHTBAND oder DACHBALKON in der Regel einfach und schnell in alle gängigen Photovoltaik-(PV)-Indach-Systeme integrieren. Für eine perfekte Kombination der Dachfenster mit schwarzen PV-Modulen bieten wir neben schwarzen Eindeckrahmen auch die Fenster mit schwarzer AußenverblechungNähere Informationen finden Sie unter:PDF: velux-photovoltaik-indach-kombination-preisliste-at.pdf Video: https://youtu.be/R25gn291LdQ?si=_yVZuxEklkmGUiSn Entwickelt von der VELUX Gruppe, EFFEKT Architects, Artelia Engineers und Enemærke & Petersen Contractors, wurde das Demoprojekt in Kopenhagen mit dem international renommierten MIPIM Award 2024 , in der Kategorie „Bestes Wohnprojekt“, für seinen ganzheitlichen Ansatz rund um nachhaltiges Bauen gekührt.Es zeigt, wie Häuser mit einem CO-Fußabdruck gebaut werden können, der um zwei Drittel niedriger ist als der derzeitige dänische Standard.Lernen Siehinter diesem Projekt näher kennen: Erkenntnisse (velux.com)