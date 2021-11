2021-11-08

Farben und Oberflächen sind für den Gesamteindruck Ihrer Architektur ein großes Thema. Auch mechanische Schließzylinder werden gerne veredelt und sind bereits in vielen Oberflächenausführungen verfügbar. Jetzt gesellt sich ein aufregendes Schwarz dazu, das sowohl für Zacken- als auch für Wendeschlüsselsysteme erhältlich ist.

Ob pur in minimalistischem Ambiente, als Kontrast zu leuchtenden Farben oder in Kombination mit blankem Metall oder warmem Holz: Schwarze Elemente setzen ein Statement und lassen gleichzeitig ihre Mitspieler in der Innenarchitektur strahlen. Zu unserem Produktsortiment rund um schwarze Beschläge, Türschließer und -schlösser, gesellen sich jetzt auch schwarze Schließzylinder in unseren bewährten Zacken- und Wendeschlüsselsystemen. Der schwarze Schließzylinder wird als BKM - schwarz matt in unser Sortiment aufgenommen und basiert auf dem RAL-Farbton 9005. Je nach Bedarf und Belieben können die unterschiedlichen Oberflächenausführung kombiniert in einer Schließanlage betrieben werden.



Schwarze Schließzylinder runden das dormakaba Portfolio perfekt ab

Ob barrierefreier Zugang von Außen, individueller Brandschutz oder funktionale Türtechnik im Innenbereich. dormakaba hat die intelligente Lösung für nahezu jede Ausgangssituation in ansprechendem Design. Unsere XEA Designsprache verbindet Grundformen, Farben und Oberflächen zu einem einheitlichen Erscheinungsbild.

Mit abgestimmten Komponenten für den Zutritt definieren Sie den Gesamteindruck Ihrer Raumarchitektur. Entweder als architektonisches Highlight im Kontrast zu anderen Komponenten oder harmonisch mit einheitlichen Oberflächen - In jedem Fall bestimmen Sie den gewünschten Effekt.

Erfahren Sie mehr über Mechanische Schließsysteme von dormakaba auf https://www.dormakaba.com/at-de/produkte-loesungen/produkte/mechanische-schliesssysteme