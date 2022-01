ELAPRO Balkonsystem von UNI-Bausysteme

2022-01-22

Schutz für Balkone, Terrassen, Loggien und Laubengänge: ELAPRO Flüssigkunst-

stoff Lösemittelfreier, geruchsneutraler Balkonaufbau – an nur einem Arbeitstag



Der komplette Balkonaufbau kann an nur einem Arbeitstag fertig gestellt werden.

Mit Vernetzungsbeschleuniger härtet die Abdichtung innerhalb

von 3-4 Stunden aus.

Chips dienen der Rutschfestigkeit und sind zur optischen Gestaltung in 34 Farben erhältlich.

Laufflächen auf Balkonen müssen häufig hohen mechanischen Belastungen standhalten und für eine dauerhafte Langlebigkeit vor Feuchtigkeit, vor Wasser und UV-Strahlung geschützt werden. Besonders während der kälteren Jahreszeit ist die Nutz- und Verschleißschicht gefährdet. Bei Fliesenbelägen kann es zu Schäden an der Oberfläche und der darunterliegenden Abdichtung kommen. Risse, Hohlräume und lose Oberflächenbeläge bieten Wasser und Feuchtigkeit die Möglichkeit, in den Estrich einzudringen. Bei einer naht- und fugenlosen Oberflächenbeschichtung mit umweltfreundlichem Flüssigkunststoff besteht dieses Risiko dagegen nicht.





Dachdeckereien achten traditionell auf die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Neben zahlreichen Pflichten und Arbeitsschutzvorgaben gewinnt der Schutz vor Gefahrstoffen immer größere Bedeutung. Zur Minimierung von Gesundheitsbelastungen der Dachdecker bei der Verarbeitung von Flüssigkunststoffen, steht mit dem Elapro Balkonsystem ein nachhaltiger und schadstoffreier Schutz für Balkone, Terrassen, Loggien und Laubengänge zur Verfügung, mit dem die Betriebe auch die Gesundheit ihrer Mitarbeiter schützen und den gesetzlichen Forderungen nachkommen.Doch auch gewerbliche und private Endkunden erheben berechtigterweise den Anspruch physiologisch unbedenkliche Flüssigabdichtungen einzusetzen mit denen Dächer, Balkone, Terrassen, Loggien, Laubengänge oder ganze Bauwerke geschützt werden. Sie erteilen immer häufiger den Auftrag, lösemittel- und schadstofffreie Flüsssigkunststoff-Abdichtungen zu verwenden.Wie in der Flachdachrichtlinie und der DIN 18531 geregelt, wird bei einem kompletten Balkonaufbau die Flüssigabdichtung nass-in-nass verarbeitet. Zuerst werden Anschlüsse und Details, später, in der Fläche partiell abgedichtet: Aufbau der Grundschicht, Vlieseinlage und Auftrag der Deckschicht. Anders als bei der Verarbeitung von Flüssigkunststoffen auf dem Dach wird hier das perforierte Vlies in der Fläche Stoß an Stoß verlegt und mittels Stoßfugenband unterdeckt. Unebenheiten durch überlappende Vliesenden werden vermieden und somit die ebene Flächenbeschichtung ermöglicht.Um witterungsunabhängig an einem Tag fertig zu werden, wird dem Abdichtungsgebinde Elapro 1k-SIL jeweils ein Fläschchen des Beschleunigers Elapro QuickDry beigemischt. QuickDry verkürzt die Aushärtung der Abdichtung auf drei bis vier Stunden. Sie kann dann sofort beschichtet werden.Als mechanisch stark belastbare Nutz- und Verschleißschicht wird die lösemittel- und schadstofffreie Dickbeschichtung Elapro Top 1k-SIL aufgetragen, wählbar aus einem hellen sowie dunklen Grau. Unmittelbar danach werden individuell mischbare Farbchips eingestreut. Chips dienen der Oberflächenästhetik und Rutschfestigkeit. Die Dickbeschichtung ist bereits nach einer Stunde regenfest. Die Einstreuung der Chips erfolgt also bereits innerhalb der ersten dreiviertel Stunde.