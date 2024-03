Einfach FLEXibel

2024-03-25

Bald noch besser - GEQ in der Cloud:

Die Baubranche steht stets vor der Herausforderung, Qualität und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Energieausweise spielen dabei eine entscheidende Rolle in unserer grünen Zukunft, indem sie den Energieverbrauch und die Effizienz von Gebäuden transparent machen. GEQ revolutioniert die Erstellung von Energieausweisen durch ein einzigartiges, flexibles Modell, basierend auf Einzel-Lizenzen.Wir ermöglichen den Usern, nur für das zu zahlen, was sie wirklich benötigen, und Energieausweise ohne große Verpflichtungen zu erstellen. Das bedeutet, es gibt keine hohen Anschaffungskosten oder laufenden Gebühren – ein klarer Vorteil für angehende Bauprofis und alle, die nur ab und zu Energieausweise erstellen müssen. Wir bieten Energieausweis Lizenzen schon ab 1 Stück und bis zu 20 Stück an, natürlich mit Mengenrabatten.Unseren Konfigurator finden Sie auf www.geq.at/tarife Wir laden alle Bauprofis, Planer und Architekten ein, GEQ näher kennenzulernen und zu entdecken, wie unser Modell Ihre Projekte effizienter und kostengünstiger gestalten kann. Machen Sie den ersten Schritt in Richtung Flexibilität und optimierter Prozesse bei der Erstellung von Energieausweisen.Neben Energieausweisen kann unsere Software ebenso für weitere bauphysikalische Berechnungen genutzt werden,wie z.B.:Laden Sie auf www.geq.at/download unsere kostenlose und zeitlich unbeschränkte Testversion herunter und erleben Sie, wie erfrischend einfach das Erstellen von Energieausweisen sein kann.Wir stehen nicht still. Nach fast 30 Jahren, in denen wir in ganz Österreich für unsere Einfachheit und Zuverlässigkeit bekannt sind, legen wir jetzt noch einen drauf: Bald bringen wir eine Cloud-Version von GEQ heraus. Das bedeutet noch mehr Flexibilität beim Arbeiten, egal wo man ist – ohne Einschränkungen und ohne den Zwang, immer am selben PC sitzen zu müssen. Wir freuen uns schon, bald mehr verraten zu dürfen!"