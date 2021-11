FlexxTower: Schnell und sicher zum Ein-Personen-Gerüst

2021-11-19

In Rekordzeit Arbeitshöhen von über sechs Metern erreichen – ganz allein und so sicher wie nie zuvor? Das geht – mit dem neuen FlexxTower der Munk Günzburger Steigtechnik. Das Gerüst des Qualitätsanbieters aus Bayern kann werkzeuglos von nur einer Person auf- und abgebaut werden, bietet auf seiner Arbeitsplattform aber auch ausreichend Platz für zwei Personen. Für Top-Arbeitssicherheit sorgt bei der Montage die 3-T-Methode (Through The Trapdoor): Der Anwender befindet sich so immer im absturzgesicherten Bereich. Vorlaufende Geländer sorgen auf Wunsch für zusätzliche Sicherheit. Top: Mit dem neuen Treppenkit wird die Produktinnovation auch treppengängig und ist für Einsätzen in beispielsweise Treppenhäusern gewappnet. Im Rahmen eines User-Votings der Initiative Mittelstand wurde der FlexxTower als beliebtestes Industrieprodukt 2020 prämiert. Weitere Vorteile in der Praxis: Das Gerüst ist sehr leicht und zeichnet sich durch seine kompakten Maße aus. Aus wenigen Einzelteilen lässt sich zudem ein Transportwagen bauen. Weitere Informationen und Produktvideo unter www.steigtechnik.de/flexxtower.

„Bei unserem FlexxTower ist der Name Programm: Ob am Bau, im Handwerk oder in der Industrie, mit dem neuen Ein-Personen-Gerüst können jetzt auch einzelne Personen flexibel und völlig unabhängig von Anderen an hochgelegenen Plätzen arbeiten – ohne dabei Kompromisse bei der Arbeitssicherheit eingehen zu müssen. Mit dem FlexxTower bieten wir dem Anwender in Bezug auf Handling und Sicherheit also echte Mehrwerte. Das unterstreicht einmal mehr unseren Anspruch als Innovations- und Technologieführer“, sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group.



FlexxTower ist ruckzuck aufgebaut

Der neue FlexxTower hat eine Plattformhöhe von 4,10 Meter, sodass damit Arbeitshöhen bis zu rund 6,10 Meter erreicht werden. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren. Dabei erfüllt der FlexxTower alle geltenden Vorschriften und ist mit der DIN EN 1004 konform. Die einfache, schnelle und werkzeuglose Montage der Neuheit ist mittels 3-T-Methode (Through The Trapdoor bedeutet „in der Durchstiegsluke sitzend“) vorgegeben, sodass sich der Anwender dank vormontierbarer Doppelgeländer immer im absturzgesicherten Bereich befindet und sich auf ein hohes Maß an Arbeitssicherheit verlassen kann. Die handlichen und leichten Einzelbauteile aus Aluminium werden bei der Montage jeweils an ausziehbaren Einhängekonsolen der Plattform (1,20 x 0,60 Meter) eingehängt und so einfach und unkompliziert von Ebene zu Ebene mitgenommen. Schnellverschlüsse und Gerüstklauen ermöglichen die schnelle und effiziente Montage ohne Werkzeug.

Der neue FlexxTower kann von nur einer Person schnell, einfach und werkzeuglos auf- und abgebaut werden. Die Montage ist mittels 3-T-Methode vorgegeben, sodass sich der Anwender immer im absturzgesicherten Bereich befindet.

Aus wenigen Einzelteilen des FlexxTowers kann werkzeuglos

ein Transportwagen gebaut werden. So lässt sich das Ein-Personen-Gerüst auch in vielen Nutzfahrzeugen transportieren.

Für ein Höchstmaß an Stabilität sorgen beim FlexxTower teleskopierbare Dreiecksauslager, die mit Schwenkfüßen ausgestattet sind. Sie sind stufenlos an den Rahmenrohren des Gerüsts verstellbar. Unebene Untergründe lassen sich außerdem über höhenverstellbare Lenkrollen ausgleichen.Mit dem neuen Treppenkit wird der FlexxTower auch zum Mutlitalent in Treppenhäusern sowie auf Stufenabsätzen und lässt sich dank des Erweiterungssets einfach und schnell für diesen Einsatz rüsten. Neu ist auch die Variante FlexxTower SG – mit vorlaufenden Geländern – für noch mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau des Gerüsts.

Türengängiger Transportwagen möglich

Neben der Top-Arbeitssicherheit zeichnet sich das neue Gerüst in der Praxis auch mit seinem geringen Gewicht und seinen kompakten Maßen aus, die das Handling im Lager, beim Transport und auf der Baustelle zusätzlich enorm erleichtern. Aus wenigen Einzelteilen lässt sich werkzeuglos ein Transportwagen bauen, in dem die restlichen Gerüstteile oder auch andere Materialien schnell und vor allem ergonomisch transportiert werden können. So passt der FlexxTower nicht nur durch alle gängigen Türen, sondern er lässt sich auch in vielen Nutzfahrzeugen befördern.



Wie bei allen Produkten geht die Munk Günzburger Steigtechnik auch bei der Qualität des FlexxTower keine Kompromisse ein. „Wir werden auch mit dem neuen Ein-Personen-Gerüst dem zertifizierten Herkunftsnachweis ‚Made in Germany‘ gerecht und bieten wie bei allen anderen Produkten aus unserem Serienprogramm 15 Jahre Garantie“, betont Ferdinand Munk.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Mehr Informationen finden Sie in unserem PDF Flyer

Mit dem Treppenkit wird der FlexxTower ruckzuck zum treppengängigen Multitalent in Treppenhäusern.