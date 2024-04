Ein Dusch-WC für jedes Bad: Geberit AquaClean Alba

2024-04-11

AquaClean Alba, das neueste Dusch-WC Modell des Marktführers Geberit, bietet den Komfort eines Dusch-WCs zum attraktiven Preis!

Mit dem neuen Dusch-WC Geberit AquaClean Alba bringt Geberit die angenehmste Form der Po-Reinigung in jedes Bad, denn: Im Vergleich zu einer hochwertigen klassischen WC-Keramik ist der Aufpreis für die integrierte Duschfunktion bei AquaClean Alba gering. Der attraktive Preis wird durch die Konzentration auf die wichtigste Funktion eines Dusch-WCs möglich: Die gründliche und schonende Reinigung mit Wasser mit dem WhirlSpray-Duschstrahl. Mit AquaClean Alba möchte Geberit ein attraktives Angebot für Privatbäder, für Hotels und das hochwertige Projektgeschäft bereitstellen.Das neue Modell sieht aus wie ein normales WC, bietet aber dank der integrierten Duschfunktion einen markanten Mehrwert. Mit der WhirlSpray-Duschtechnologie reinigt es den Po angenehm belebend und effektiv mit körperwarmem Wasser. Für eine saubere und leise Ausspülung sorgt die TurboFlush-Spültechnik. Die wichtigsten Dusch-Funktionen lassen sich bequem mit der selbsterklärenden Fernbedienung steuern. Weitere Einstellungen sind via Geberit Home App möglich.

Mit dem neuen Geberit AquaClean Alba bringt Geberit den Komfort eines Dusch-WCs mit der patentierten Geberit WhirlSpray-Duschtechnologie

in jedes Bad, und das zu einem geringen Aufpreis im Vergleich mit einer klassischen WC-Keramik.

Die Befestigung der Keramik des AquaClean Alba erfolgt mit Unterstützung der bekannten Geberit Montagehilfe.

Die Technikeinheit wird mit wenigen Handgriffen von oben in die Keramik eingesetzt.

Peter Ernst, Leiter Ausstellung und Design bei Geberit Österreich, ist überzeugt:

„Es gibt keinen Grund mehr, bei der Badausstattung auf ein Dusch-WC zu verzichten. Ein kleiner Extraschritt in der Badplanung, ein großer Schritt für die Verbesserung der persönlichen Hygiene.”





Mehr Informationen finden Sie unter: www.geberit.at/aquaclean-alba oder in unserem YouTube Video.





Fotos: Geberit

Das schlichte und elegante Design von Christoph Behling mit geschlossenem Keramikkörper reiht sich nahtlos in die Geberit AquaClean Produktwelt. Auch in punkto Qualität, Technik und der Montagefreundlichkeit steht Geberit AquaClean Alba den anderen Modellen der Produktreihe in nichts nach. Peter Ernst, Leiter Ausstellung und Design bei Geberit Österreich, ist überzeugt: „Es gibt keinen Grund mehr, bei der Badausstattung auf ein Dusch-WC zu verzichten. Ein kleiner Extraschritt in der Badplanung, ein großer Schritt für die Verbesserung der persönlichen Hygiene.”Geberit AquaClean Alba ist seit dem 01. April 2024 lieferbar.