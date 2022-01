W Quadrat erobert Gemeinden mit effizientem Bankettbau

2022-01-18

Dank W Quadrat gehört der zeit- und kostenintensive Bankettbau mithilfe von Pflastersteinen und Plattenbelägen nun endlich der Vergangenheit an. Durch den Bankettmaster 1901 wird das Bankett direkt an die Straßenform angepasst.

Die Funktion im Detail:

Nach dem wir die Vorbereitungsarbeiten (Asphalt schneiden und Künette ausgraben) abgeschlossen haben, kommt unser Bankettmaster 1901 zum Einsatz.

Der Bankettmaster 1901 presst die Betonmasse (Ortbeton) über eine Förderschnecke in die Gleitschalung, worin der Beton verdichtet, in Form gebracht und ein Rillenprofil in die Oberfläche geformt wird – und das alles in einem Arbeitsgang.

Egal ob Steigungen, starkes Gefälle oder enge Kurven - der Bankettmaster passt das Bankett an jede Straßenform an. Unser hochwertiges Straßenbankett macht das Thema der Bankettsanierung überflüssig. Das Bankett kann dabei wahlweise eine Breite von 30 oder 50 Zentimetern haben.



Wozu die Walze mit Querrillen versehen ist?

Zum einen ermöglichen die Querrillen einen einfacheren Wasserabfluss von der Straße und zum anderen bieten sie einen hohen Sicherheitseffekt, da der Fahrer bei eintretendem Sekundenschlaf durch den Rütteleffekt umgehend aufgeweckt wird.

Der neu entwickelte Bankettmaster 1901 arbeitet effizient und schnell - sehr zur Freude der vielen Verkehrsteilnehmer, die auf Schilder wie "Bankett in Arbeit" gerne verzichten.

Durch den Einsatz modernster Technik garantieren wir das hochwertigste Bankett in der Branche!

Unsere innovative Qualitätsarbeit begeisterte schon viele Straßenmeistereien, Erhaltungsverbände und Gemeinden!





W Quadrat – das Zauberwort im Straßenbau!

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.wquadrat-gmbh.at.

Fotos: © W Quadrat GmbH