ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION: Wandbündig, elegant, modern!

2021-11-08

Mit der ECLISSE SYNTESIS ® COLLECTION...

Diese Türen wirken wie in die Wand eingelassen und verschmelzen optisch mit ihr zu einer Einheit. Architekten und Bauherren setzen verstärkt auf diesen puristischen Look und folgen damit dem modernen Minimalismus, der derzeit stark gefragt ist.









SYNTESIS® LINE: Mit wandbündig zu verputzender Spachtellaibung – Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird. Ein Ausbau des Türblattes ist dazu nicht erforderlich. Außerdem können bei Schiebetürmodellen der SYNTESIS® Collection Türblätter ausgetauscht werden, ohne die Wand aufzumachen.





SYNTESIS® LUCE: Genauso wandbündig, mit integrierten Kabelkanälen als Upgrade. Lichtschalter, Steckdosen und weitere Verkabelungen können sicher im Schiebetürkasten geführt werden. Beim Massivwandkasten sind pro Seite 5 Anschlussbuchsen vorgestanzt, im Trockenbau können diese beliebig innerhalb des Kabelkanals werksseitig gesetzt werden. Stocklichtbreiten bis zu 130 cm sind einflügelig umsetzbar.





SYNTESIS® WING: Wandbündige Drehflügelzargen für 45er

Türblattstärken, passend zu LINE und LUCE. Die hohe Qualität

der Aluminiumzarge sowie die veredelte Oberfläche machen

das Versetzen entsprechend einfach. WING Zargen können

einflügelig mit/ohne Sturz und auch raumhoch geliefert werden.

Zweiflügelige Zargen werden nur mit Sturz geliefert. Das

ÖNORM-gerechte Magnetfallen-Schließblech erlaubt eine freie

Wahl des Türblattes. Ob von Ihrer Tischlerei oder direkt von

uns – in jedem Fall der ÖNORM entsprechend.

SYNTESIS® PLANO SL: Auf dem Grundkörper der Sockelleiste

können unterschiedliche Materialien und Oberflächen aufgebracht

werden, die bündig mit der Wandfläche abschließen. Räume können so am Übergang von der Wand zum Boden klar gestaltet werden. Das Profil kann bauseits auch mit einer indirekten LED-Beleuchtung kombiniert werden.

So lassen sich zusätzlich zur wandbündigen Optik nicht nur

moderne Lichtakzente setzen, sondern auch nützliche Orientierungshilfen im Dunkeln.





SYNTESIS® TECH: Ergänzend zu den anderen Produkten aus

dieser Familie, kann TECH Nischen, Verkabelungen oder

kleine Abstellräume verbergen, die nicht gesehen werden,

aber weiterhin zugänglich bleiben sollen. Zu öffnen über

ein bequemes Push and Pull Öffnungssystem. Auf Anfrage

sind ebenfalls flächenbündige Griffe lieferbar. Ausführungen

nach Kundenwunsch mit beliebiger Öffnungsart wie z.B.

Einzel oder Doppelflügel, Kipp - und Klappflügel.

Aber nicht nur im Design überzeugt die Serie von ECLISSE. Auch bei den technischen Details punktet sie mit cleveren Lösungen. Die Spachtelkanten sind im gesamten Durchgangsbereich mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Spachtels / Feinputz vorbeschichtet. Außerdem ist die Zarge im Durchgangsbereich an allen drei Seiten mit einer speziellen Schutzauflage gegen Schmutz ausgestattet. Während der Bauphase haben so Staub und Verunreinigungen durch Farbe oder Spachtelmasse keine Chance. Sobald alle Installationsarbeiten abgeschlossensind, kann die Kunststoffauflage entfernt werden: Rundum eine saubere Sache. Diese Speziallösung ist in der Branche einzigartig. Auf www.eclisse.at finden Sie weitere Produktdetails, Kataloge und Datenblätter zum Download.