2024-02-20

Design-Dusch-WC von Duravit im preisbewussten Einstiegsbereich

Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis



Klares, geradliniges Design, das mit allen Duravit-Designserien harmoniert



Dusch-WC Komfort mit ausgereifter Markentechnologie, Standard-Funktionen sowie integrierter Sitzheizung



Maximaler Hygienestandard durch HygieneGlaze und Rimless®-Technologie

Einfach und gut: Design das überzeugt

Funktionsvielfalt für ein erstklassiges Dusch-WC-Erlebnis

Maximaler Hygienestandard

Als Ergänzung der erfolgreichen D-Neo Familie präsentiert Duravit mit dem SensoWashD-Neo ein kompaktes Dusch-WC mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Es bietet moderne, qualitativ hochwertige Dusch-WC-Hygiene mit ausgereifter Markentechnologie. Für angenehmen Komfort sorgt neben den Standard-Funktionen auch die integrierte Sitzheizung. SensoWashD-Neo ist optimal zugeschnitten auf die Anforderungen im Projektgeschäft als auch für preisbewusste Bauherren mit geringem Bedarf an Zusatzfunktionen.SensoWashD-Neo ist ein Compact Dusch-WC, bei dem die gesamte Technik in die Keramik integriert wurde. Der flache Sitz und die dahinter liegende, weiße Abdeckung bilden eine flächenbündige Einheit. Mit seiner puren Ästhetik im klaren, geradlinigen Design fügt sich SensoWashD-Neo diskret in jeden Raum ein und passt hervorragend zu allen Duravit-Designserien.SensoWashD-Neo garantiert angenehmen Komfort dank technischer Finessen: von verschiedenen Einstellmöglichkeiten bei den drei Duschstrahlarten über die Benutzerkennung im Sitz bis hin zu individuell einstellbaren Zeitfenstern für die Sitzheizung. Die Funktionen werden intuitiv über eine Fernbedienung gesteuert, die angenehm in der Hand liegt.Für maximalen Duschkomfort sorgen eine integrierte Sitzheizung sowie die individuelle Einstellung von Wassertemperatur und -druck. Mit einem Nachtlicht sorgt SensoWashD-Neo auch beim nächtlichen Toilettengang für Sicherheit. Über einen Sitzsensor wird die ungewollte Aktivierung der Duschfunktion verhindert.SensoWashD-Neo garantiert durch verschiedene konstruktive Maßnahmen ein Höchstmaß an Sicherheit: Dazu zählt unter anderem die Verwendung besonders hygienischer Materialien, wie beispielsweise Edelstahl mit seinen antimikrobiellen Eigenschaften für den Duschstab. Darüber hinaus verhindern separate Duschkopf-Düsen für Ladydusche und Gesäßdusche Kreuzkontaminationen. Die Positionierung des Duschstabes oberhalb des Keramikbeckens sowie die automatische Vor- und Nachreinigung des Duschstabes bei eingezogener Position minimiert die Übertragung von Keimen sowie Bakterien. Rimless-Technologie, optimierte Becken- und Siphongeometrie und die hochwirksame, antibakterielle HygieneGlaze Keramikglasur sorgen zudem für optimale Hygiene. Bereits nach sechs Stunden sind ca. 90 %, nach 24 Stunden ca. 99,9 % der Bakterien (z.B. Kolibakterien) gehemmt.Mehr Informationen finden Sie in unserem SensoWash® D-Neo PDF