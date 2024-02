Divoroll Comfort 4D Resistant 290:

2024-02-08

4 FUNKTIONSSCHICHTEN FÜR EXZELLENTEN SCHUTZ VOR EINDRINGENDER FEUCHTIGKEIT

NEU: 20 Jahre Funktionsgarantie

Vorteile auf einen Blick:

Erfüllt höchste Anforderungen zur Nageldichtheit gemäß ÖNORM B 3647

Einfache Verlegung ohne zusätzlichem Aufwand

Kein Risiko durch fehlerhafte Montage von Nageldichtmaterialien

Mit bewährter Resistant-Oberfläche

Die Anforderungen an Unterdeckbahnen werden immer anspruchsvoller und eine naht-und perforationsgesi­cherte Unterdeckbahn gehört auf fast jedes Dach. Dank der Kombination aus innovativer SealPro Spezial-Be­schichtung, bewährter Resistant-Oberfläche und 2S-Verklebung gelingt dies jetzt besonders einfach in nur einem Verlegeschritt – auch ohne zusätzliches Nageldichtmaterial und somit besonders zeitsparend.Die neue SealPro Spezial-Beschichtung ist extrem robust und schützt die Oberfläche der Bahn vor Abrieb und Beschädigungen. Wasser kann dank der glatten Oberfläche schneller abfließen und wird abgeleitet. Die Struktur der neuen Spezial-Beschichtung hat eine zusätzlich abdichtende Wirkung am Nagelloch und ermöglicht so eine zusätzliche Perforationssicherung unterhalb der Konterlatte in nur einem Verlegeschritt.Eine luftdichte, dauerelastische Verklebung diverser Überlappungen oder der Anschluss an Hochzügeerfolgt mit der Klebemasse DivoFix Universal-K. Um ein Lösen der Verklebung (bis die Klebemasse ausgehärtet ist) zu verhindern, wird der Stoß zusätzlich mit Bramac Climatape gesichert.(Garantieinhalt und -bedingungen lt. Garantieurkunde auf bmigroup.com/at)Dank der Funktionsgarantie stellen wir den Qualitätsnachweis sicher, der von der Bundesinnung aufgrund der zurückgezogenen ÖNORM B 3661:2018 empfohlen wird!Mehr Informationen zu den Produkten von Bramac finden Sie HIER