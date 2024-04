Die Software-Komplettlösung für Ihren Unternehmenserfolg.



Lassen Sie sich von den Funktionen der Zeiterfassung, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung in Echtzeit, Bau-Kalkulation inkl. Angebots- und Rechnungslegung, Regieaufträge und Lagerverwaltung sowie Einkauf und Geräteverwaltung überzeugen. BauSU Mobil ist ihr Begleiter auf der Baustelle und sorgt mittels Echtzeit-Datenübertragung für einen reibungslosen Informationsfluss zwischen Baustelle und Büro.



Die BauSU® unterstützt alle wichtigen Geschäftsprozesse von kleinen und mittelständischen Bauunternehmen über den gesamten Bauablauf. Mit optimal vernetzten Modulen garantieren wir eine einfache Materialverwaltung, größtmögliche Projekttransparenz, ein umfangreiches Kostenreporting und sorgen für mehr Effizienz in Ihrem Unternehmen.



Jahrzehntelange Erfahrung garantieren ein solides Fundament um Ihre Anforderungen auch in Zukunft optimal umzusetzen. Programmerweiterungen wie das BauSU® Dashboard schaffen eine Grundlage für agiles Handeln – ohne zusätzliche Kosten.