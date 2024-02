2024-02-08

Inspirierende Neuheiten, bewährte Dekore, nachhaltige und wohngesunde Produkte, eine Vielzahl an digitalen Services und eine neuartige Dekorberatung – das sind die Eckpfeiler der neuen Kollektion Dekorativ 24+ die der Holzwerkstoffspezialist im Februar 2024 auf den Markt bringt.Die EGGER Gruppe befindet sich mit der Kollektion Dekorativ für den Handel, Architekten sowie Verarbeiter seit Jahrenauf Erfolgskurs. Mit dem Start der Kollektion Dekorativ 24+ fügt der weltweit agierende Holzwerkstoffproduzent dieserErfolgsgeschichte ein neues Kapitel hinzu. „“, sagt Hubert Höglauer, Leitung Produktmanagement und Marketing Möbel- und Innenausbau. Zum ersten Mal präsentiert EGGER mit der Kollektion Dekorativ 24+ eine rollierende Kollektion. Das bedeutet, dass sie spätestens alle zwei Jahre aktualisiert, es aber keine komplette Neuauflage geben wird.“, fasst Hubert Höglauer das Konzept der Kollektion Dekorativ zusammen. Die EGGER Handelspartner sowie auch Architekten und Verarbeiter erhalten somit einweltweit einheitliches Dekor- und Produktportfolio, das stets am Puls der Zeit ist. Regionale Bedürfnisse werden mittels lokal angepassten Lagerprogrammen abgedeckt.EGGER stellt die Kollektion Dekorativ 24+ unter das Motto „Zeit für mehr“ und bietet seinen direkten sowie indirekten Kunden mehr Möglichkeiten und Lösungen in einer Zeit des Wandels und Aufbruchs. „“, so Hubert Höglauer.In der Kollektion Dekorativ 24+ befinden sich mehr als 300 Dekor-Strukturkombinationen, davon 201 Eurodekor Dekore im bewährten EGGER Dekor- und Materialverbund. Dieser reicht von der beschichteten Dekorplatte mit Span- oder MDF- Träger über Leichtbau-Platten, Schichtstoffe bis hin zu einem umfassenden Kantensortiment. Insgesamt beinhaltet die Kollektion 68 Neuheiten bei den Eurodekor beschichteten Platten. Im Bereich der PerfectSense Lackplatten umfasstdas Sortiment 32 Dekor-Strukturkombinationen, davon 19 Neuheiten. Bei den Arbeitsplatten zeigt EGGER 75 unterschiedliche Dekor-Strukturkombinationen.Auch das Kompaktplattensortiment wurde erweitert und beinhaltet nun 110 Varianten. Bei den Akzent- und Hirnholzkanten stehen insgesamt 29 Varianten zur Auswahl. Abgerundet wird das Portfolio durch eine aktualisierte Objekttüren-Kollektion mit 100 Schichtstoffen im Türformat, darunter auch querlaufenden Lösungen. Durch die neueste technologische Entwicklung im Bereich der flammhemmenden Produktfamilie Flammex kann EGGER zudem künftig an seinen Beschichtungsstandorten auch schwer entflammbare Holzwerkstoffe in Euroclass B-s1 d0 bzw. B-s2 d0 herstellen. Insgesamt hat EGGER elf neue Oberflächenstrukturen für die Kollektion Dekorativ 24+ entwickelt. Mit dieser Vielfalt präsentiert der Holzwerkstoffspezialist seine umfassendste Kollektion.EGGER denkt seine Kollektion ganzheitlich. Die Digitalisierung bietet dem Holzwerkstoffhersteller beim Thema Services neue Chancen und Möglichkeiten. Im Zentrum steht dabei die Verbindung des physischen Kollektionsordners mit der überarbeiteten Kollektion Dekorativ App, der neuen Website www.egger.com sowie dem überarbeiteten Virtuellen Design Studio. „“, erklärt Hubert Höglauer.Die für die Kollektion Dekorativ prägenden Begriffe Flexibilität, Verlässlichkeit und Vereinfachung finden sich auch in den gesellschaftlichen Trendströmungen wieder, auf deren Basis EGGER seine Neuheiten entwickelt hat. Krisen, unüberschaubare Komplexität sowie der starke Einfluss digitaler Komponenten vermitteln das Gefühlchronischer Unsicherheit und verlangen nach mehr Flexibilität. In einer Zeit des Wandels und Aufbruchs ist eine permanente Anpassungsfähigkeit in allen Bereichen gefragt. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – wächst der Wunsch nach mehr Sicherheit. „“, erklärt Klaus Monhoff, Leiter des EGGER Dekor- und Designmanagements. Laut dem Designexperten wachse die Sehnsucht nach einfachen und dennoch funktionalen Lösungen und man spreche von einer neuen Einfachheit. EGGER erkennt den Wandel vom kühlen, unnahbaren Minimalismus früherer Jahre hin zu mehr Wärme, Gemütlichkeit, Emotion sowie Persönlichkeit und übersetzt diesen in den Neuheiten der Kollektion Dekorativ 24+.Mehr Informationen finden Sie unter www.egger.com oder in unserem YouTube Video: