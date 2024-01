2024-01-26

Umfassender Kompetenzen-Check mit learning by doing-Methode

Zielorientierte Investition in Mitarbeiterausbildung

Schnellere, fehlerminimierte Abwicklung von Bauprojekten

Neue Zusatzausbildung in Klebetechnik

Attraktivität des eigenen Betriebes steigern

Gemäß ÖNORM B2900 als Fortbildung zertifiziert

Termin Fassadenakademie

13. bis 15. Februar 2024



Termin Klebetechnik

15. Februar 2024



Ort

Bau-Akademie Lehrbauhof Salzburg



Warum die Fassadenakademie eine Investition in die Zukunft ist? Die Fassadenakademie ist in vielerlei Hinsicht ein Gewinn für alle Teilnehmer:innen, die diese einzigartige Chance ergreifen wollen, in die Materie der Vorgehängten Hinterlüfteten Fassade - VHF tiefer einzutauchen.Der Österreichische Fachverband für hinterlüftete Fassaden - ÖFHF setzt auch 2024 sein erfolgreiches Format „Fassadenakademie“ fort, das in erster Linie auf die Weiterbildung und Interessen von Verarbeiter:innen, Zimmerfachkräften, Ingenieur:innen, Fassadenplaner und -berater:innen im Außendienst ausgerichtet ist.An den beiden Akademie-Tagen werden gemeinsam verschiedenste Szenarien erarbeitet, die später auf der Baustelle schnell die richtige Entscheidung treffen lassen. Thematisiert werden aber auch weitere wichtige Kapitel wie Brandschutz und andere Risikofaktoren, die wesentlicher Bestandteil einer profunden Ausbildung der Verarbeiter darstellen.Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung in der Verwendung von Klebsystemen in der Vorgehängten Fassade - VHF und wachsendem Interesse an der Einhaltung von entsprechenden Qualitätsrichtlinien haben wir uns entschlossen, eine fachspezifische Ausbildung zum Thema „Kleben von Fassadenbekleidungen“ anzubieten.Ing. Martin Tonnhofer von der OFI Technologie & Innovation GmbH: "Wie auch in anderen Branchen hat sich gezeigt, dass die Ursachen von Klebeversagen in mehr als 95 Prozent der Fälle Anwendungs- oder Verarbeitungsfehler sind. Verklebte Fassadenplatten, die nicht zusätzlich mechanisch gesichert sind, müssen laut geltenden Klebeprozessnormen außerdem in der höchsten Sicherheitsklasse eingestuft werden, was bedeutet, dass bei einem Versagen der Verklebung eine unabwendbare Gefahr für Leib und Leben besteht. Um dieses Risiko zu reduzieren und sich hohe Folgekosten von Schadensfällen zu ersparen, sind ausgebildete kompetente Mitarbeiter:innen unbedingt erforderlich." Der Lehrgang hat das Ziel, die spezifischen Anforderungen dieser Technologie zu verstehen und mithilfe dieser Erkenntnisse in der Praxis qualitätskonforme Verklebungen durchzuführen.Zertifiziert nach ÖNORM B2900 und vom Europäischen Dachverband IFD als Bildungsmaßnahme anerkannt, bietet die Fassadenakademie Inhalte von höchster Qualität, die didaktisch hochkarätig vermittelt werden. Alle Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss des theoretischen Tests und des Praxisteils ein Zertifikat. Zudem können die zertifizierten VHF-Monteur:innen die Möglichkeit ergreifen, auf der Webseite des Verbandes mit Firmenangaben und Webadresse gelistet zu werden und in der Folge die Attraktivität ihres Betriebes weiter zu steigern.

Anmeldung

Anmeldungen zur Teilnahme sind unter www.oefhf.at/akademie möglich!



Fotocredit: @ÖFHF