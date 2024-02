2024-02-16

Wenn die Dusche zur Badewanne wird – JOICE.

Produkt:

Erhältlich in zwei Längen: 150 & 160 cm, jeweils 85 cm breit, passend für Nischenbreiten ab 200 cm

Walk In Dusche mit türlosem Zugang

In wenigen Handgriffen zur Badewanne umfunktioniert

Eine moderne Walk In Lösung ist der Wunsch vieler Badezimmer-Benutzer. Oft wird aus Platzgründen dafür auf eine Badewanne verzichtet. Damit verliert man auch ein Stück Lebensqualität und Flexibilität, denn oft ändern sich die Lebensumstände und damit auch die Anforderungen an das Badezimmer.Eigentlich bevorzugen Sie das Duschen, aber hin und wieder gönnen Sie sich auch gerne ein entspanntes Bad? Perfekt. Denn mit einem Handgriff ist das Türschott eingesetzt und verriegelt und aus der JOICE Walk In+ Dusche wird eine vollwertige Badewanne. Trotz der geringen Wannenlänge ist ausreichend Platz für ein Vollbad, da durch das gerade Türschott die Liegefläche maximal ausgenutzt werden kann. Mit 85 cm Wannenbreite bietet die Joice viel seitlichen Bewegungsspielraum.Die durchgehende Dichtung am Schott und ein Sicherheitsverschluss sorgen zuverlässig dafür, dass das Wasser dort bleibt, wo es sein soll: in der Wanne. Ein spezieller Mechanismus verhindert bei nicht korrekt eingesetzem Schott das Verschließen des Ablaufs. Damit Sie Ihr Bad entspannt genießen können.Sie wollen grenzenlos duschen? In der Joice ist extra viel Platz für eine Duscherfahrung, die all Ihre Sinne belebt und Ihnen ein Gefühl von Freiheit verleiht. Die Walk In+ bietet Ihnen Raum, den Sie benötigen, um sich frei zu bewegen und den Altagsstress hinter sich zu lassen – ein ultimativer Ort der Entspannung und Erfrischung!Ihre breite Glasfront überzeugt durch designstarke Optik, die sich dank moderner, dezenter Farbauswahl Ihrem Stil anpasst. Der bodenebene, türlose Zugang bietet Sicherheit ind Komfort – und verleiht Ihrem Bad einen Hauch von Luxus.Mehr Informationen finden Sie unter www.artweger.com oder in unserem YouTube Video: