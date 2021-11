Die PIM-Community der Bauwirtschaft nutzte die Veranstaltung als Plattform zum Netzwerken!



Produktinformationsmanagement (PIM) als Chance

Die digitale Transformation schreitet rasant voran. In diesem Kontext nehmen digitale Produkt- und Unternehmensdaten einen immer höheren Stellenwert ein. Sie sind Grundlage für eine professionelle Produktkommunikation, und tragen wesentlich zum Erfolg eines Unternehmens bei. Das haben am 14. September 2021 Vertreter namhafter Hersteller von Baustoffen, Bau- und Ausstattungsprodukten und führende Anbieter von Produktinformationsmanagement Systemen wieder zum Anlass genommen, um sich zum PIM-Tag 2021 in Salzburg zusammenzufinden.



Zunehmende Bedeutung für Produkthersteller

Eine im Vorfeld der Veranstaltung von der INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH durchgeführte Befragung brachte folgendes Ergebnis: 80% aller befragten Unternehmen haben sich schon mit dem Thema PIM beschäftigt. Bei 40% war das vor mehr als zwei Jahren der Fall. Für ganze 18% lag der Erstkontakt mit PIM jedoch nur bis zu sechs, und für weitere 5% bis zu zwölf Monate zurück. Darüber hinaus wurde der derzeitige Stellenwert von PIM von 8% als extrem wichtig und von 42% als sehr wichtig beurteilt. Es gibt also klare Hinweise darauf, dass das Thema PIM in der letzten Zeit bemerkenswert an Relevanz gewonnen hat.



Plattform für Österreichs PIM-Community

Die vom Online-Portal BAUDATENBANK.AT initiierte und organisierte Veranstaltung kombinierte, für die TeilnehmerInnen aus ganz Österreich, packende und informative Präsentationen mit der Möglichkeit sich intensiv zum Thema auszutauschen. Damit war der PIM-Tag 2021 die perfekte Netzwerkplattform für die PIM-Community der Bauwirtschaft. Es wurden einen Tag lang in entspannter Atmosphäre rege Erfahrungen und Know-how geteilt.



Oliver Lorenz, Partner der Firma ViaMedici Software GmbH schildert seine PIM-Tag Eindrücke wie folgt: “Wir als ViaMedici hatten die Gelegenheit den diesjährigen wirklich sehr gut organisierten PIM Tag als Sponsor zu unterstützen und einen Überblick über den Bedarf der österreichischen Bau- und Baustoffbranche im Bereich PIM/MAM zu bekommen. Wir waren sehr positiv überrascht, zu sehen, dass die Mehrheit der Unternehmen in der heimischen Baubranche noch am Anfang der PIM Implementierung steht, was uns eine gute Gelegenheit gab, unser Produkt und unsere Leistungen den Anwesenden zu präsentieren. Der Austausch mit BranchenkollegInnen war ebenfalls sehr aufschlussreich. Wir freuen uns bereits auf den nächsten PIM Tag.“



„Angesichts des durchwegs sehr positiven Feedbacks aller Beteiligten planen wir für 2022 wieder einen PIM Tag als fixen Bestandteil des Veranstaltungskalenders der österreichischen Baubranche. Das Team der BAUDATENBANK.AT freut sich auch nächstes Jahr Gastgeber der PIM-Community sein zu dürfen“, sagt Silvya Kaltenbrunner, INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH.



