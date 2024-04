2024-04-02

Überall dort, wo es gilt Regenwasser, das von Verkehrsbereichen aufgenommen wird, zu säubern, bevor es entweder in den Boden versickert oder in Gewässer abgeleitet wird, ist eine adäquate Reinigungsmaßnahme erforderlich. Herkömmlich kommen hier Grünmulden zum Einsatz. Ihr großer Nachteil liegt im hohen Flächenbedarf von 10 - 20 % der angeschlossenen Fläche. So geht wertvolle, anderwärtig nutzbare Oberfläche verloren.Eine fortschrittliche Antwort auf diese Herausforderung liefert das ACO Stormclean TF-System, wobei "TF" für Technischen Filter steht. Mittels einem einzigen Quadratmeder projizierter technischer Filterfläche können mit dieser Innovation 250 Quadratmeter angeschlossene Fläche, wie beispielsweise Parkplätze, entwässert werden. Der technische Filter dient als eine Art künstliche Grünmulde, allerdings ohne deren Einschränkungen. Die notwendige Reinigung des Wassers von Mineralölen, Schwermetallen oder polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen wird in einem unterirdischen, glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) Tank mittels eines nach ÖNORM 2506-3 zertifizierten Filtersubstrats durchgeführt.Durch die minimale benötigte Abflussfläche gelangt das Wasser schnell und vollständig in das unter der Oberfläche befindliche Entwässerungssystem. Ein entscheidender Vorteil dieses Systems ist die Möglichkeit, den Boden oberhalb des Tanks nach Belieben zu nutzen, beispielsweise um zusätzliche Stellplätze für Fahrzeuge zu schaffen.Egal, wie das Wasser danach weiter genutzt wird – durch den Einsatz des ACO WaterCycles wird eine effiziente Ableitung oder temporäre Speicherung des Abwassers gewährleistet. Dies trägt dazu bei, den Schutz und die Sicherheit auch unter extremen Bedingungen zu verstärken, wie bei Starkregen, Überflutungen oder dem Umgang mit Straßenwässern. Pumpen und Rohrsysteme bringen das gesammelte und aufbereitete Wasser dorthin, wo es versickert oder in oberflächliche Gewässer eingeleitet werden kann.Der ACO WaterCycle bietet also einen wichtigen Lösungsansatz für nachhaltiges Regenwassermanagement, welches nicht nur dem Umweltschutz dient, sondern auch wirtschaftliche Vorteile ermöglicht. Die Reduzierung des verschmutzen Abwassers, die Neubildung des Grundwasserspiegels und die verbesserte Wasserqualität sind entscheidende Faktoren für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung.Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.aco.at/produkte/regenwasserbewirtschaftung/technische-filter