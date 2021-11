Der Dachausstieg von s: stebler bietet großartige Perspektiven

2021-11-25





Mit dem Ziel, die umfangreiche Produktepalette kontinuierlich zu optimieren, haben die Spezialisten vonstebler den Dachausstieg s: 211 E DA entwickelt. Dieser Dachausstieg ist eine hochwertige, elegante Lösung, ein Dach oder einen Terrassenboden praktisch und diskret zugänglich zu machen. Die neuartige Konstruktionsweise aus einem isolierten Aluminiumprofil erlaubt die Öffnung des Fensterflügels bis zu 88°. Das Aluminiumprofil ist farblos eloxiert oder in der Farbe nach Wahl erhältlich. Die äußere Scheibe des 2- oder 3-fach Isolierglases überdeckt das Flügelprofil so, dass von außen eine Ganzglasoptik entsteht. Je nach Konstruktion wird diese Glanzglasscheibe bündig zum Terrassenboden eingebaut.Auch im Innenbereich bietetstebler für den Einbau des Dachausstiegs eine architektonisch höchst elegante Lösung. Für einen maximalen Lichtgewinn wird das Flügelprofil dezent in den schmalen Rahmen eingesetzt. Der Flügel selbst ist mit diskreten und allen Sicherheitsstandards entsprechenden 24-Volt-Motoren betrieben.Optional lassen sich eine Infrarotsicherheitsleiste sowie außen zusätzliche wasserfeste Taster einbauen. Alles in allem eröffnen sich mit dem Dachfenster s: 211 E DA von s: stebler nicht nur großartige Perspektiven, sondern auch neue Lebensräume. Um den hohen und vielfältigen Anforderungen an Funktionalität, Ästhetik und Beständigkeit gerecht zu werden, stelltstebler sämtliche Produkte am Schweizer Produktionsstandort in Oensingen perfekt nach Maß her.Erfahren Sie mehr unter: https://www.stebler.ch/dachausstieg