2024-04-13

DANA WINDFANGELEMENTE



DANA Windfangelemente bieten vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: Schutz vor Zugluft, Idealer Lärmschutz, Verbesserte Energieeffizienz & geringere Heizkosten



Elegante Designlösung für Innen- und Abschlusstüren zum Strukturieren und Trennen von Wohnbereichen



Erhöhte Sicherheit für Abschlusstüren - optional mit Feuerschutz und Einbruchschutz

Für Spezialthemen wie Windfangelemente und Schiebetüren bieten wir innovativen Türenlösungen für Ihre Kunden, welche individuell an jede Ausgangssituation angepasst werden können.DANA bietet eine Reihe an Zargen und Rahmenstocklösungen, die eines garantieren: dass jedes Windfangelement individuell an die Wünsche Ihrer Kunden angepasst werden kann.

Glaselemente sind mit und ohne unteres Rahmenfries möglich!

DANA SCHIEBETÜREN



Vor der Wand laufend (Schiebetürsysteme FRONTSIDE und FLEXSIDE)



An der Decke bzw. in der Laibung laufend (Schiebetürsystem FLEXSIDE)



In der Wand laufend (Schiebetürsystem INSIDE)

Schiebetürmodell FLEXSIDE mit fixem Glasseitenteil

in der Laibung montiert.

Blende individuell an Türoberfläche anpassbar

BARRIEREFREIES WOHNEN MIT SCHIEBETÜREN

JETZT FOLDER BESTELLEN UND / ODER TERMIN VEREINBAREN

Beim Thema Schiebetürenlösung kommt Ihnen unsere Kompetenz für individuelle Türenlösungen mehr alszugute, was sich auch in den zahlreichen edlen Designs und vielfältigsten Oberflächen widerspiegelt.Barrierefreiheit wird immer mehr zu einem zentralen Anliegen in der Raumgestaltung: Schiebetüren erweisen sich hier als äußerst praktische Lösung. Ihr besonderer Vorteil liegt in der mühelosen Bedienung, die sie für alle Altersgruppen und Mobilitätsgrade bieten.Ab sofort sind neue Folder mit allen Detailinfos rund um die Spezialthemen verfügbar:Nutzen Sie das digitale DANA Kontaktformular unter dana.at/partner-kontakt , um die neuen Folder für Ihre Beratungszwecke zu bestellen und / oder einen Termin mit Ihrem DANA Außendienstmitarbeiter zu vereinbaren.