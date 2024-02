Dach- und Fassadenrenovierung mit FIGO Dachplatten

2024-02-28

Um die bereits in die Jahre gekommene Dacheindeckung des Bildungszentrums in Kappel am Krappfeld zu erneuern, setzte die Gemeinde auf die Dach- und Fassadenplatten von FIGO Amade.

PROJEKTDETAILS

Gebäude:

Auftraggeber:

Planung und Örtliche Bauaufsicht:

Spengler- & Dachdeckerarbeiten:

Verwendetes Material:

Beschichtung:

Quadratmeteranzahl:

Das Ziel des Projekts war es, das Dach und die Fassade des Gebäudes zu erneuern und ihnen eine frische und moderne Ästhetik zu verleihen. Zusätzlich sollte sich das Material und die Farbe optimal in das Landschaftsbild der Gemeinde einfügen und Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte bieten. Für das anspruchsvolle Projekt übernahmen die erfahrenen Expertinnen und Experten der Kandussi Dachdeckungs GmbH die Spengler- und Dachdeckerarbeiten. Als Deckungsmaterial kamen die hochwertigen Dach- und Fassadenplatten von FIGO Amade zum Einsatz. Ein besonderer Vorteil des Materials von FIGO ist seine Leichtigkeit. Aufgrund des geringen Gewichts musste die Unterkonstruktion des Daches daher nicht verändert werden, was die Kosten und den Arbeitsaufwand reduzierte.Die Beschichtung der Dachplatten wurde in Struktura Tornadograu ausgeführt und die Gesamtfläche des Daches und der Fassade betrug etwa 1800 Quadratmeter. Die Arbeiten wurden sorgfältig und präzise durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Dachplatten passgenau und perfekt auf die Gegebenheiten des Gebäudes abgestimmt waren. Das Ergebnis der Renovierung war beeindruckend. Die neuen Dachplatten haben dem Gebäude nicht nur einen modernen Anstrich verliehen, die Lehrkräfte und Schüler*innen können sich nun auch wieder sicher in Ihren Klassenräumen fühlen. Die Beschichtung in Struktura Tornadograu sorgt zusätzlich für eine attraktive Optik und die langlebigen und wartungsarmen Eigenschaften des verwendeten Materials stellen sicher, dass das Dach und die Fassade des Gebäudes für viele Jahre geschützt und widerstandsfähig bleiben.Insgesamt war die Renovierung des Daches und der Fassade beim Bildungszentrum in Kappel am Krappfeld mit den Dachplatten von FIGO Dach & Fassade ein voller Erfolg. Das Projekt wurde rasch und termingerecht abgeschlossen, sodass der Schul- und Kindergartenbetrieb uneingeschränkt weiterlaufen konnte. Die Gemeinde und die Schule waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden und die Kinder und Lehrer*innen können sich über ein ansprechendes und sicheres Gebäude freuen.Bildungszentrum Kappel am KrappfeldGemeinde Kappel am KrappfeldBM Ing. Wolfgang FrybaKandussi Dachdeckungs GmbHFIGO AmadeStruktura Tornadograu1800 m²