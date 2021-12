ColourPlus™ Technologie – Das peferkte Finish für Faserzement

2021-12-13

Egal, wie gut Ihr Haus gebaut ist: Sonne, Wind, Regen und der Zahn der Zeit sind die schlimmsten Feinde des Außenfinishs. Holen Sie sich den bleibenden Look und die Deckkraft unseres ColourPlus™ Technologie Finishs. Seine spezielle Formulierung sorgt für eine wartungsarme, langlebige Außenbeschichtung mit unserer mehrschichtigen Einbrennfarbe.



Finden Sie das perfekte ColourPlus™ Technologie Finish, das zu Ihrem Design passt. Wählen Sie aus einer Palette attraktiver Farben, die eine um bis zu 30% höhere Lichtbeständigkeit bieten. (Quelle: James Hardie Test mit einem Bewitterungsgerät)



Innovation steht im Mittelpunkt all unseres Handelns und die Hardie® ColourPlus™ Technologie ist ein revolutionärer Durchbruch. Es hat über vier Jahre Entwicklungszeit und mehr als 2.000 Testformulierungen gedauert, bis das perfekte Ergebnis erreicht wurde: ein langlebiges, strapazierfähiges, pflegeleichtes und lichtbeständigeres Finish.



Lichtbeständigkeit – Farben, die nicht verblassen

Unsere exklusive Lackierung gibt es in 21 attraktiven Farbtönen, von zarten pastelligen Tönen bis hin zu kräftigen Farben. Die ColourPlus™ Technologie wurde entwickelt, um den schädlichen UV-Strahlen der Sonne besser standzuhalten, und ist bis zu 30 % lichtbeständiger als viele andere Verkleidungsfinishs und Farben, die vor Ort aufgetragen werden.

Gleichmäßiger Auftrag – Farbkonstanz

Das von uns entwickelte Herstellungsverfahren sorgt für höchste Gleichmäßigkeit im Farbauftrag und eine optimale Beschichtungsstärke. Wir tragen mehrere Schichten unserer exklusiven Faserzementfarbe auf. ColourPlus™ Technologie Finishs härten in einer kontrollierten Umgebung vollständig aus und werden auf Ihre Baustelle geliefert, sodass Sie das Produkt das ganze Jahr über installieren können.

Umweltfreundliche Wahl – „grüne“ Farben

Unsere ColourPlus™ Technologie Finishs sind im Vergleich zu vor Ort aufgetragenen Farben die umweltfreundlichere Wahl. Sie helfen Ihnen, Ihre Baustelle zu einem gesünderen Ort zu machen: Die Farben werden bei uns im Werk eingebrannt, daher fallen auf der Baustelle keine schädlichen oder flüchtigen organischen Verbindungen an.



Link zur Website: https://www.jameshardie.at/at/produkte/colourplus-technologie



