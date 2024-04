CEWOOD erhält Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung

2024-04-04

CEWOOD ist ein verantwortungsbewusstes, zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich die Natürlichkeit der von ihm hergestellten Platten als Grundziel setzt und daher der Beschaffung der Materialien sowie der Herstellung und dem Lebenszyklus des Produkts große Aufmerksamkeit widmet. Als nächstes der erreichten Ziele ist die von CEWOOD erhaltene Zertifizierung Cradle to Cradle CertifiedBronze.„Der Cradle to Cradle Certified-Produktstandard bedeutet, dass die Produkte in fünf Kategorien bewertet wurden: Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, erneuerbare Energien und Kohlenstoffverbrauch, Wassermanagement und soziale Gerechtigkeit. CEWOOD hat dieses strenge Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und wurde mit einem Bronze-Zertifikat ausgezeichnet.„Cradle to Cradlezielt darauf ab, das lineare Produktionsprinzip „Von der Wiege zur Bahre“ (Cradle to Grave), bei dem häufig Materialien verschwendet werden, ohne die natürlichen Ressourcen langfristig zu schonen, durch ein „Von der Wiege zur Wiege“ (Cradle to Cradle) zu ersetzen, bei dem alle Zyklen auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung, einer sicheren Verwendung der Produkte und der Möglichkeit ihrer Rückgewinnung für eine hochwertige Wiederverwendung am Ende ihres Lebenszyklus beruhen.„Bei CEWOOD-Platten geht es nicht um ein Produkt, sondern um den Menschen, seine Bedürfnisse und seine Verantwortung für die Welt, in der wir leben und die Welt, in der unsere Kinder leben werden. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Natur und der materiellen Nachhaltigkeit bewusst, deshalb haben wir unseren gesamten Produktionszyklus darauf abgestimmt. Für uns ist es wichtig, wie die Platten produziert werden und was mit ihnen während ihres Lebenszyklus geschieht“, sagt Ingars Ūdris, Vorstandsmitglied von CEWOOD.CEWOOD ist ein lettisches Unternehmen mit einem Werk in Jaunlaicene, das weltweit verbreitete HWL-Platten herstellt. Sie eignen sich besonders für Decken- und Wandverkleidungen und bieten mehrere Vorteile: 100 % natürliche Herkunft, wirksame Schallabsorption, verbesserter akustischer Komfort und Mikroklima im Raum. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung für die Verkleidung von Decken und Wänden, die schnell und einfach zu montieren ist und eine lange Lebensdauer hat. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, dass die Platten ausschließlich aus 100 % natürlichen Rohstoffen von höchster Qualität bestehen, umweltfreundlich beschafft und ressourcenschonend hergestellt werden. Die Platten werden aus zertifiziertem Holz mit grüner Energie hergestellt. Die Platten haben alle wichtigen Zertifizierungen erhalten, darunter jetzt auch „Cradle to Cradle Certified“.Cradle to Cradle Certifiedist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.Mehr Informationen zu den Produkten von Isolith finden Sie HIER