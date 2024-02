2024-02-16

preiswert bei Verwendung der MOVE Power (1 Liter entsalztes Wasser wird für weniger als € 0,06 hergestellt)

einfach herzustellen mit MOVE Power

verlangsamend hinsichtlich Korrosionsgeschwindigkeit

sicher hinsichtlich Arbeitsschutz und Verbraucherschutz

Korrosionsschäden

Energieverluste infolge Korrosionsschlamm

Chemikalieneinsatz in Heizungsanlagen

Kalkablagerungen in Heizungsanlagen

Geldverschwendung

Plastikmüll durch Entsalzungsharze

Das neue, kompakte BWT Umkehrosmosesystem dient zur einfachen, effizienten und umweltfreundlichen Heizungsbefüllung nach dem BWT ReinHEIZgebot, ohne chemische Zusatzstoffe. Ein Membransatz liefert bis zu 360 l/h bzw. 80.000 l salzarmes Wasser (abhängig von Wasserqualität, -temperatur sowie Eingangsdruck) – egal, ob im mobilen oder stationären Einsatz. Eine Autofüllfunktion spart zusätzlich Zeit und Geld. Die Montage und Inbetriebnahme ist denkbar einfach, auch der Membrantausch ist im Handumdrehen erledigt. Die MOVE Power ist über das integrierte Display intuitiv zu bedienen, per BWT App kann die Anlage überwacht und alle Füll- und Wasserparameter dokumentiert werden.Entsalztes Wasser hat sich gemäß ÖNORM H-5195-1 und VDI 2035 Teil 1 und 2 als optimal für den Transport von Wärme aus dem Heizungsraum in den Wohnraum etabliert.Frei von giftigen oder umweltschädlichen Chemikalien ist entsalztes Heizungswasser:Gerade Niedertemperatur-Heizungssysteme, die schwer zu entgasen sind, neigen zur Sauerstoffkorrosion und nachfolgend zur Bildung von Korrosionsschlämmen, die die Hydraulik behindern und die Energieeffizienz herabsetzen. Das Vermeiden auch dieses Effekts ist Ziel des BWT Vitas Konzepts [Vitas = lat. Du vermeidest].Der Einsatz des Heizungsbefüllwerkzeugs AQA therm MOVE Power vermeidet:Entsalztes Heizungswasser ist klar, farblos, frei von (unsichtbaren) Salzen und (sichtbaren) Sedimenten oder Partikeln!Mehr Informationen finden Sie in unserem AQA therm MOVE Power PDF oder in unserem MOVE Power-Video: