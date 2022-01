2022-01-12

Bonas ultramattes Versiegelungsprodukt verleiht Holz und Parkettböden höchsten Schutz und eine unvergleichliche Optik.

Vorher

Nachher

Bona Traffic HD Raw ist das neueste Mitglied des 2-komponentigen Bona Traffic HD Sortiments. Die Optik, sowie die Haptik der Oberfläche versprechen dem Kunden das Feeling von nahezu unbehandeltem Holz, und dies aus jedem Blickwinkel und jeder Perspektive des Raumes. Reflektionen der Oberfläche bei natürlichem Licht und direkter Sonneneinstrahlung sind nahezu ausgeschlossen.Höchstmögliche Widerstandsfähigkeit in Bezug auf Abnutzung, Abrieb und chemikalische Beständigkeit sind die bekannten Attribute der Traffic HD Versiegelungsprodukten. Hierzu kommt nun die Möglichkeit den Kunden eine überaus trendige Oberfläche die „echte“ Rohholzoptik bietet, zu offerieren, sagt Werner Eberlberger,Technischer Leiter bei Bona in Österreich.Alle Bona Traffic HD Produkte sind 2-komponentige PU-Versiegelungslacke, EC1-R Plus und Greenguard Gold zertifiziert für höchste Anwendersicherheit und eine unbedenkliche Raumluftqualität. Bona Traffic HD Raw schmeichelt dem Parkett mit einer naturnahen Ästhetik. Der Lack ist R9 zertifiziert, für eine hohe Rutschsicherheit, und ist somit auch eine sichere Lösung für Haushalte mit Kindern und Haustieren.Mehr Informationen zu Bona Traffic HD RAW finden Sie HIER