Mit dem BMI Gründachpaket extensiv werden Dachflächen besonders einfach, schnell und hochwertig begrünt.

Absolute Rundum-Sicherheit

Das BMI Retentionsdach - Das Element zur Abflussverzögerung

Um Flächen jeder Art für spezielle Vegetationsformen nutzen zu können, hat BMI das „Gründachpaket extensiv“ entwickelt. Darin ist alles enthalten, was man für die Begrünung einer Dachfläche von circa 18 bis 20 Quadratmetern benötigt. Das wiederum bedeutet absolute Sicherheit bei Planung, Kosten, Transport und Verlegung. Die Substratanlieferung ist in Sackware oder mit BigBags möglich. Alternativ dazu ist für größere Flächen auch eine individuelle Bestellung möglich, bei der das Substrat nach Wunsch mit einem Silo angeliefert und aufgebracht wird.Das Gründach selbst ist einerseits mühelos zu verlegen, andererseits überzeugt es mit äußerst hochwertigen Bestandteilen. So bietet etwa der Substrataufbau von sechs bis acht Zentimetern viel Wurzelraum für eine artenreiche extensive Vegetation und speichert genug Wasser für gesundes Pflanzenwachstum. Dieser verlässliche Wasserspeicher sorgt auch für eine deutliche Verringerung des Risikos, dass das Gründach bei hohen Temperaturen austrocknet.Wichtig zu beachten: Wenn das Substrat wassergesättigt ist, wirken circa 85 Kilogramm pro Quadratmeter (bei 8 Zentimeter Substrathöhe) auf die Konstruktion – der Dachaufbau muss daher so gestaltet sein, dass er dieses Gewicht tragen kann.Für extensive Dachbegrünungen, bei denen ein sehr niedriger Spitzenabflussbeiwert gefordert ist, eignet sich das BMI Wasserrückhalteelement FKM 30 besonders gut. Durch das Dränelement muss das Regenwasser einen längeren Fließweg zurücklegen und wird zusätzlich am Auslauf gedrosselt. Das sorgt für eine starke Minderung des Spitzenabflussbeiwertes. Das BMI Wasserrückhalteelement FKM 30 ist ein wirtschaftliches und effizientes System zur Abflussverzögerung. Der günstige und flache Systemaufbau ist etwa für große Industriedächer besonders interessant, bei denen es oftmals darum geht, bestimmte Einleitbeschränkungen zu erfüllen.Mehr Informationen finden Sie in unserem BMI Gründach PDF