Blum: Schönheit von außen, Funktion von innen

2024-04-10

Schönheit kommt von innen. Es schadet aber auch nicht, wenn Möbel von außen richtig gut aussehen. Schließlich sind sie ein ganz entscheidender Faktor, wie wohl sich Menschen in Wohnräumen fühlen. Darum setzt der Beschlägehersteller Blum auf beides: Lösungen, die ansprechende Designmöglichkeiten bieten und gleichzeitig den Nutzerinnen und Nutzern mit ihren Funktionen das Leben erleichtern.Ein Beispiel: Eine moderne Küche mit ansprechendem, grifflosem Design, offenbart auf den zweiten Blick ihre Geheimnisse. Hinter einer Möbelfront verbirgt sich eine ganze Speisekammer, in der sich alle Vorräte problemlos unterbringen lassen. Möglich macht das eine versteckte Durchgangstür. Die umgekehrt verbauten, hochgekröpften Scharniere lassen die Tür mit der Möbelfront der Küche verschmelzen und nach innen aufschwingen. Was öfter gebraucht wird und darum nicht in der Speisekammer verschwinden soll, findet in der Küche übrigens auf einem Tablarauszug Platz. Auf ihm sind zum Beispiel Küchengeräte jederzeit griffbereit.Link: Möbeltür als Durchgang Link: Tablarauszug Aber das ist nicht alles, was diese Küche bereithält: Was wie ein einfacher Möbelsockel anmutet, offenbart nach sanftem Antippen eine praktische Tritthilfe. Mit SPACE STEP von Blum wird der Zugriff auf den Oberschrank ganz einfach. So lassen sich auch höhere Räume praktisch nutzen. Auch im Oberschrank gibt es versteckte Details. Der Klappenbeschlag AVENTOS HKi verschmilzt mit dem Möbel und ist im geschlossenen Zustand auch bei Glasfront mit dünnem Aluminiumrahmen nahezu unsichtbar.Link: SPACE STEP Link: AVENTOS HKi Der Einsatz von Hochklappen ist generell eine gute Art, um Akzente zu setzen. Unterschiedliche Oberflächenmaterialien, Größen und Öffnungsmechanismen bringen optische Abwechslung in den Wohnraum und eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten. Selbst moderne, asymmetrische Anordnungen sind mit der Klappenfamilie AVENTOS top von Blum realisierbar.Link: AVENTOS top Auf Klappen aus der AVENTOS-Familie setzten auch Riko und Yoshi. Das junge Paar renovierte seine Küche in Vancouver. "Das Herzstück unseres Hauses muss funktional, offen und einladend sein“, stellte Yoshi von Beginn an klar. Sogar der Grundriss der Wohnung wurde verändert, um für ihre Traumküche Platz zu schaffen. Die Hochklappen in den Oberschränken sorgen für Bewegungsfreiheit, die elektrische Öffnungsunterstützung SERVO-DRIVE ist praktisch und unterstützt das elegante, grifflose Design. Im Unterschrank holten sie mit breiten Schubladen das meiste aus dem vorhandenen Platz heraus, reduzierten die Anzahl der benötigten Schränke und erhöhten den Stauraum. Praktische Schubladen beheben auch ein weiteres Problem: In vielen Haushalten nehmen Küchennutzerinnen und -nutzer oft unbequeme Haltungen ein. Ergonomie ist darum ein essenzieller Punkt in der Küchenplanung. Riko und Yoshis ganze Geschichte ist hier nachzulesen.Link: Geschichte Riko und Yoshis Auch außerhalb der Küche können mithilfe cleverer Beschlagslösungen überraschende Möbelideen umgesetzt werden. So unterstützen versteckte Stauräume ein minimalistisches Design. Ein Couchtisch ist mit Schubladen und Führungssystemen viel mehr als nur eine bloße Ablagefläche. Dank grifflosen Anwendungen wie der Öffnungsunterstützung TIP-ON sind auch keine Abstriche bei der Ästhetik notwendig. Wer über den Tellerrand blickt, kann sogar in der Couch für Überraschungen sorgen. Mit der besonders schmalen Schranklösung SPACE TWIN ist beispielsweise die Hausbar in der Armlehne für den entspannten Tagesausklang immer in Griffweite.Link: SPACE TWIN Für mehr Inspiration empfehlen wir die Blum-Architekten-Plattform und das Magazin Blum Inspirations. Auch auf der Onlineplattform www.blum-inspirations.com finden sich viele weitere Ideen. Diese wird in Kürze nach einem Relaunch noch übersichtlicher.Link: Architekten Plattform