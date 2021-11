Blitzschlag? Kein Problem!

2021-11-08

Blitzschutzintegriertes Absturzsicherungssystem (BIA) schützt Personen und Gebäude nach OVE BL-01

Das Blitzschutzintegrierte Absturzsicherungssystem (BIA) der Oö. Blitzschutzgesell¬schaft ist die einfache und komfortable Lösung zur Umsetzung der neuen An¬forderungen der OVE Fachinformation BL-01 – Informationen zur Errichtung von Blitzschutzsystemen (LPS), Ausgabe April 2019. Die OVE Fachinformation BL-01 legt neu im Punkt 5.5 Anforderungen fest, wie normale Seil-Absturzsicherungen in das Blitzschutzsystem zu integrieren sind, um sie vor direktem Blitzschlag zu schützen. Denn die Seil-Absturzsicherung gilt als eine Personenschutzeinrichtung und darf somit nicht durch Blitzeinschlag in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt oder gar als Fangeinrichtung missbraucht werden. Deshalb muss sie extra durch eine Fangein¬richtung (Blitzschutzsystem) vor direktem Blitzschlag geschützt werden, welche die Arbeiten am Dach behindert. Genau hier setzte die Oö. Blitzschutzgesell¬schaft mit der Entwicklung von BIA schon vor Jahren an. Das System BIA ist blitzstromgeprüft (gemäß ÖVE/ÖNORM EN 62561-Reihe), d.h. der Blitz darf in das Absturzsicherungs¬system einschlagen, da er normkonform sicher abgeleitet wird, ohne das System zu beschädigen, und so für ein sicheres Arbeiten am Dach sorgt.

Funktionsweise

Das Seilsicherungssystem BIA wurde als Liniensystem konzipiert: Einmal eingeklickt, ist kein lästiges Umhängen wie bei früheren Sicherungssystemen mehr notwendig. So wird BIA in der Praxis auch wirklich verwendet und schützt Leben. Neben der Absturzsicherung erfüllt BIA primär die Funktion des Blitzschutzes. Die üblichen Aludrähte des Blitzschutzsystems und die für die Absturzsicherung notwendigen Drahtseile wurden so dimensioniert und miteinander verbunden, dass beide Schutzziele – Objektschutz und Personenschutz – erreicht werden. Die Anforderungen der OVE Richtlinie B01 sind somit in vollem Umfang erfüllt. Klassische Fangstangen sind bei diesem System nicht notwendig. Die Gefahr von Schäden an der Dachhaut durch die Betonsockel bzw. statische Probleme auf Grund des Gewichts können daher stark reduziert werden. Das bedeutet somit nicht nur doppelten Nutzen mit nur einem System, sondern neben der Sicherheit auch eine schöne Ästhetik des Systems sowie mehr freie Dachfläche für andere Aufbauten am Dach. Architektonische Vorgaben können auf diese Weise leichter umgesetzt werden. Die Wartungs- und Instand¬haltungskosten werden – da nur ein System - ebenfalls minimiert. Darüber hinaus ermöglicht BIA bei frühzeitiger, ganzheitlicher Planung eines Bauwerks (gemeinsame Betrachtung der relevanten Gewerke anstatt Gewerketeilung bei Ausschreibungen) einen Kostenvorteil von 10-30%.

Kein Haftungsrisiko für Objekteigentümer und Mitarbeiter dank Absturzsicherung

Arbeiten auf Dachflächen zählen, das beweist leider die Unfallstatistik, zu den gefährlichsten Tätigkeiten. Ob Einsätze zur Störungsbeseitigung, Schneeräumung, Wartung oder Instandhaltung - oft sind sie am Dach auch noch bei schlechten Witterungsbedingungen notwendig. Dies führt häufig zu großer Absturzgefahr im gesamten Dachbereich. BIA wurde im Jahr 2010 von der Oö. Blitzschutzgesellschaft als Antwort auf einen eigenen Arbeitsunfall am Dach entwickelt. Bei diesem Unfall konnte nur durch die Erbringung des Nachweises der notwendigen Schulungen sowie Dokumentation aller Sicherheitsnachweise an die AUVA ein Regress abgewendet werden.



BIA schafft somit auch eine rechtliche Absicherung sowohl für den Objekteigentümer als auch für die Mitarbeiter der ausführenden Fachfirmen: Mehrere Gesetze, ins¬be¬sondere das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und das Bauarbeitenkoordinations¬gesetz, fordern bei Arbeiten, bei denen Absturzgefahr besteht, die Fest¬legung und Umsetzung entsprechender Sicherheitsmaßnahmen. Vielen Objekteigen¬tümern ist aber nicht bewusst, dass diese Verpflichtung auch sie trifft. Sie müssen stationäre Sicherheitseinrichtungen (Anschlagmittel) vorsehen und damit die Voraus¬setzungen schaffen, dass Arbeiten am Dach gesichert durchgeführt werden können (vgl. ÖNORM B 3417). Für die Anwendung der Mittel und die sichere Durchführung der Wartung ist dann die Fachfirma verantwortlich. Zusammenfassend ist damit das Thema Absturz¬sicherung eben nicht das alleinige Problem der ausführenden Fach¬firmen, sondern auch des Objekteigentümers. D.h. es liegt eine Haftung auf beiden Seiten vor. Auch die Mitarbeiter der Unternehmen können rechtlich betroffen sein.

Weiterführende Informationen unter: https://www.blitz-ooe.at/services-leistungen/blitzschutz/bia/