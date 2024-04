2024-04-26

Was tun, wenn man bei einem Blackout im Aufzug steckt?

Automatische Notbefreiung

Quelle: GettyImages/iStockphoto

Was versteht man unter Blackout?

Die Sorge um dauerhafte und großflächige Stromausfälle, sogenannte Blackouts, ist ein Dauerthema für Politik und Öffentlichkeit. Für Otis, den Weltmarktführer in der Herstellung, Installation und Wartung von Aufzügen und Fahrtreppen hat die Blackout-Vorsorge entsprechend hohe Priorität. Aufzüge werden immer digitaler und damit stärker abhängig von einer stabilen Energieversorgung. Deshalb hat Otis einen Notfall-Prozess erarbeitet, mit dem Fahrgäste sicher aus den Aufzügen evakuiert werden können – auch wenn es keinen Strom, kein Internet und kein Mobilfunknetz gibt.Um in der Aufzugsbranche wortwörtlich einen neuen Standard zu setzen, ließ sich Otis von Quality Austria, Österreichs führendem Unternehmen für System- und Produktzertifizierungen, nach ISO 22301 (Business Continuity Management) zertifizieren. Die Zertifizierung bestätigt die Funktionsfähigkeit und Koordination kritischer Prozesse im Falle eines Blackouts. Gerade bei der Wartung von Gebäuden und kritischer Infrastruktur im Gesundheitssektor ist es essenziell, im Blackout-Fall handlungsfähig zu bleiben. Die Mitarbeiter von Otis verfolgen während eines Notfalls einem klar definierten Prozess und arbeiten kontinuierlich aktualisierte, physisch vorgehaltene Listen nach Prioritäten ab.Die Zertifizierung nach ISO 22301 bescheinigt, dass Otis für den Blackout-Fall gut gerüstet ist. Dies gilt auch für weitere Szenarien, die das Weiterführen der wichtigsten internen Prozesse – wie die Notbefreiung von Fahrgästen oder den Betrieb von Servern und der Notruf-Hotline – gefährden könnten.Neben geprüften und zertifizierten Prozessen senken intelligente Technologien das Risiko, dass sich im Blackout-Fall eingeschlossene Personen in Aufzügen befinden. Otis bietet ein batteriebetriebenes Notbefreiungssystem an, das Fahrgäste bei einem Stromausfall sicher auf die nächstgelegene Etage bringt. Bei neuen Otis-Aufzügen gehört die Funktion zur Standardausstattung, sie kann in vielen Fällen auch bei bestehenden Anlagen nachgerüstet werden.Von einem Blackout spricht man bei einem unvorhergesehenen großflächigen, längerfristigen Ausfall der Stromversorgung, etwa wenn große Teile des europäischen Verbundsystems betroffen sind. Das kann dann passieren, wenn Erzeugung und Verbrauch großräumig ungleich verteilt sind und zusätzlich schwere Störungen an wichtigen Knotenpunkten im Übertragungsnetz auftreten.Zum Netzwiederaufbau und zur Wiederversorgung der betroffenen Regionen existieren bei allen Netzbetreibern Notfallpläne, um eine solche Situation bewältigen zu können. Im Rahmen von Schulungen werden bei Netzbetreibern die notwendigen Abläufe trainiert, damit das Wiederhochfahren des Systems möglichst reibungslos abläuft.