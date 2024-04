Für neue Sicherheit 2024 bei Baukosten: BKI Kostenplaner

2024-04-16

Der neue BKI Kostenplaner 2024 – mit neuen BKI-Baukosten-Datenbanken und neuen Regionalfaktoren für Österreich

Für alle Ausführungsvarianten: Über 1.000.000 Kostenkennwerte 2024

Kostenplan und Datenbank - Position mit Langtext

Für neue BIM-Anbindung: CAD- und AVA-Schnittstellen mit führenden Herstellern

Kostenplan mit Leistungsbereichen und Energetischen Werten

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Ausdruck 2. Ebene DIN 276 / KG 300 mit Beschreibung der Kostengruppe und Kosten

Regionalfaktoren Österreich/p>

Gegenüberstellung ÖNORM B 1801-1:2022 / DIN 276:2018

Die neue Programmversion enthält Objekte zu Neubauten, Altbauten, Innenräumen und Freianlagen aus über 4.000 in den BKI Datenbanken enthaltenen Objekten. Statistische Kostenkennwerte zu über 140 Gebäudearten mit über 1.000.000 Kostenkennwerten bilden eine sichere Vergleichsbasis für Projekt-Kostenermittlungen mit unterschiedlichsten Anforderungen.Neu sind auch die BKI Regionalfaktoren 2024 für Österreich nach Bundesländern. Damit passen Sie die statistischen Mittelwerte kompetent an Ihre Region an.Mit der neuen Version unterstützt BKI Schnittstellen zu gängiger CAD- und AVA-Software. Aus Archicad (GRAPHISOFT), AUTODESK REVIT (mit BIM-Booster), VECTORWORKS, ELITECAD übernimmt der Kostenplaner die wichtigen Kostenbezugsgrößen für die Kostenschätzung und Kostenberechnung.Eine kostenfreie Fach-Hotline, Seminare zum Programm und kostenfreie Webinare zu verschiedenen Themen runden das Service-Programm des BKI ab.Die neuen Programmversionen des BKI Kostenplaner können ab sofort beim BKI 4 Wochen kostenlos zur Ansicht mit Rückgabegarantie bestellt, bzw. downgeloadet werden. Die Version Statistik 2024 des Kostenplaners ist bereits zum Preis von 699,- Euro zzgl. MwSt. erhältlich (mehr Info siehe www.bki.de/kostenplaner ).Jeannette SturmPressestelleBaukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI)Seelbergstraße 470372 StuttgartTelefon: 0711 954 854-0Telefax: 0711 954 854-54Email: presse@bki.de Internet: www.bki.de Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbHHannes Spielbauer, Dipl.-Ing., Dipl. Wirtschaftsing. (FH)GeschäftsführerSeelbergstraße 470372 StuttgartFür die sichere Anwendung der BKI Daten in Österreich - Gegenüberstellung der korrespondierenden österreichischen und deutschen Normen ÖNORM B 1801-1:2022 – Objekterrichtung DIN 276:2018 - Kosten im BauwesenNoch mehr Informationen finden Sie in unserem YouTube Video