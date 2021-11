Biophiles Design mit Akustiklösungen von Ecophon

2021-11-08

Wie sehen die Büros der Zukunft aus? Zu welchen Ergebnissen führen Investments in die Gestaltung von Arbeitsplätzen, die sich nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter richten? Zahlreiche Studien bestätigen den positiven Einfluss der Arbeitsplatzgestaltung auf Produktivität und Wohlbefinden, Kreativität und Gesundheit werden durch biophile Elemente gefördert. Auch die Raumakustik spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle.



Die biophile Idee

Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte haben wir in der Savanne, im Wald oder am Meer gelebt, jetzt befinden wir uns in städtischen, lauten und ungesunden Umgebungen. Die biophile Idee besteht darin, die Natur wieder mehr einzubeziehen, um Stress abzubauen, Erholung zu fördern und das allgemeine geistige und körperliche Wohlbefinden zu verbessern. Sie erklärt die Anziehungskraft der Menschen zur Natur und den Wunsch, mit ihr verbunden zu sein. „Biophiles Design ist ein evidenzbasierter Ansatz, den viel zu wenige Architekten und Designer während ihres Studiums kennenlernen“, sagt der Architekt und biophile Designer Oliver Heath.

Die Natur als Vorbild

Über Jahrtausende hat sich unser Gehör perfekt an das Leben in freier Natur angepasst. Heute jedoch findet unser Leben kaum noch draußen statt. Die meisten Menschen verbringen bis zu 90% ihrer Zeit in geschlossenen Räumen. Das hat enorme Konsequenzen bei der Arbeit. Denn 70% von uns bemängeln Lärm am Arbeitsplatz.

Als wir unsere Ecophon Produktfamilien für Büros entworfen haben, haben wir versucht, den Klang der Natur in Büroräumen zu reproduzieren - um exzellente Akustik zu erzeugen, damit sich die Menschen bei der Arbeit wohlfühlen und produktiver werden. Eine angenehme Akustik bedeutet demnach nicht nur, sich wohl zu fühlen – es geht auch um bessere Leistungen.



„The sound of Nature“ im Büro

Jedes Büro ist anders. Es gibt jedoch einige Gemeinsamkeiten für gute Raumakustik: allgemeine Small-Talk-Regeln, getrennte Räume für Ruhe und Geselligkeit sowie hochwertige schallabsorbierende Decken und Wände. Dadurch lässt sich die Raumakustik so gestalten, dass sie der Akustik der Natur nahekommt, mit erwiesenen längerfristigen Vorteilen für die Büromitarbeiter.

Die vollflächig abgehängte Akustikdecke liefert die besten Ergebnisse. Sie bietet den höchsten Absorptionsgrad über das gesamte Frequenzspektrum. Als Alternative können auch Deckensegel eingesetzt werden. Mindestens eine von zwei gegenüberliegenden Wänden sollte mit akustischem Material der Absorptionsklasse A ausgestattet sein. Schallabsorbierende Stellwände unterbrechen effektiv den Direktschall in offenen Bürolandschaften. Mit ihnen wird zusätzlich die Ausbreitung von Sprache vermindert und der Komfortabstand verbessert.

