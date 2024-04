BIM-Software bocad: Release-update 2024 und bocademy

2024-04-16

Neue Funktionen erhöhen Bedienkomfort, Arbeitsgeschwindigkeit und Datenaustausch. Online E-Learning-Kurs ergänzt Schulungsangebot.

SmartInfo – die Turbo-Datenbankabfrage zur Modellprüfung

WURST Stahlbau Polarforschungszentrum Neumayer III Alfred Wegener Institut

OpenGL als Konstruktionsfenster

Punktewolke im OpenGL zu Kollisionsprüfung

BIM-Features

Das Release bocad 2024 hat maßgebliche Verbesserungen bei der Benutzeroberfläche, der BIM-Fähigkeit, der Kollaboration, der Qualitätssicherung und dem flexiblen Arbeiten. Neue Features sind SmartInfo, Punktewolke, Referenzmodelle, BIM, Cloud-Lizenzen.Ein Highlight des Releases 2024 ist die Erweiterung der Smart Funktionen um SmartInfo. Mit dieser Turbo-Datenbankabfrage kann eine sehr schnelle und einfache Modellprüfung zur Qualitätssicherung vorgenommen werden. SmartInfo zeigt unmittelbar die Informationen zu einem Teil oder einer Schraube (Abbildung 1) an, wenn der Cursor auf das gewünschte Element zeigt – dies wird in allen Ansichten und Zeichnungen farblich hervorgehoben (Abbildung 2). Die jeweiligen Informationen wie Positionsnummer, Werkstoff, Profil werden individuell vom Anwender konfiguriert.Durch die Funktionen Elemente und Koordinaten picken wird Open GL zum Konstruktionsfenster. Punkte und Koordinaten können nach Bedarf gepickt werden, um beispielsweise Abstände zu messen. Rasterpunkte geben Orientierung beim Teile verlegen.Punktewolken und Referenzmodelle können in verschiedenen Formaten geladen werden, um Kollisionen zu prüfen. Das 3D-Modell wird dabei optisch im Open GL Fenster eingeblendet, ohne dass Zeit zum Laden gebraucht wird.Die Kollaboration wird durch einen schnelleren Datenaustausch und Datenabgleich mit der IFC Schnittstelle IFC4 unterstützt. Für BIM-Manager vereinfachen die gewerkespezifischen xml Übersetzungstabellen und die nutzerdefinierten Anwenderattribute die Projektkoordination mit dem inhouse Team und Architekten.

Kollaboration: 9 Sprachen für einfache Kommunikation in internationalen Teams

Die Übersetzung der Dialogboxen erfolgt jetzt "on the fly" mit verkürzten Aufbauzeiten. Der Benutzer kann die Dialogboxen sofort auf eine andere Sprache umstellen, damit die Dialoge automatisch übersetzt werden, was die Kommunikation in internationalen Teams erleichtert. Derzeit stehen neun Sprachen von Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch bis Polnisch zur Verfügung.



Cloud-Lizenzen für flexibles Arbeiten

bocad ist nun über die Cloud ohne VPN erreichbar. Dadurch kann eine Lizenz von verschiedenen Endgeräten am Arbeitsplatz, im Homeoffice oder unterwegs vom Tablet flexibel genutzt werden. Auch wird die Kooperation mit Projektpartnern erleichtert. Schließlich kann die Anwendung auch auf dem großen Bildschirm eines Smartboards mit Fingerdruck bedient werden.



bocad Weiterbildung: bocademy

Unter dem Dach der bocademy hat SCHULLER&Company das gesamte Weiterbildungsangebot von bocad gebündelt: Präsenzschulungen und Online-Schulungen sowie Kooperationen mit Universitäten. Neu ist bocad E-Learning. Der erste Zertifikatskurs bocad Steel kombiniert die Flexibilität von Videolektionen mit Live-Modulen mit dem Trainer Jörg Buhren. Auf einer interaktiven Lernplattform stehen den Teilnehmern 30 Tage lang 75 Videos, Übungsaufgaben und Lösungsvideos mit Praxistipps, eine Wissensdatenbank und ein Forum zum Austausch zur Verfügung. Der Kurs ist auf eine Bearbeitungszeit von 10 Tagen ausgelegt. Die verbleibenden 20 Tage können die Teilnehmer mit Unterstützung des Trainers für ein eigenes Projekt nutzen. Im nächsten Schritt wird das Kursangebot um „bocad Steel“ in englischer Sprache sowie um die Module Timber, Dach und Wand erweitert.





Wiehag Canary Wharf Crossrail Station London

© phot and architect Foster + Partners

