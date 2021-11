BEMO Stehfalzsysteme: Machen Sie mehr aus Ihrem Dach!

2021-11-23

Die aktuelle Architektur wird geprägt von nachhaltigen Lösungen, freien Formen und monolithischer Bauweise. Mit jahrelanger Erfahrung unterstützt BEMO Bauherren, Generalunternehmer, Architekten und Ingenieure in allen Projektphasen.

Mit innovativen Systemen von BEMO zum klimafreundlichen Dach

Nachhaltigkeit beginnt mit der thermischen Optimierung der Gebäudehülle bei gleichzeitiger Verwendung recyclingfähiger Materialien. Stehfalzdächer eignen sich als bewehrtes Grundsystem nicht nur für die Dachbegrünung, sondern auch für Photovoltaikdächer bei nahezu jeder Dachform.

Solarsysteme von BEMO lassen sich durchdringungsfrei und dauerhaft auf den Stehfalzbahnen montieren. Dadurch vermeiden wir Schwachstellen in Sachen Regendichtheit. Photovoltaikanlagen werden mittels langjährig erprobten Aufnahme-Schienen befestigt, ohne das Metalldach in seiner Bewegung einzuschränken. In der Praxis ist dadurch eine klare Gewerke-Trennung zwischen Dachdecker und den Photovoltaik-Monteuren möglich. PV-Monteure greifen nicht mehr in das fertige Dach ein – die Aufnahmeschiene ist die definierte Schnittstelle.

Für die Erweiterung des Dachs zum Gründach wird auf die BEMO Stehfalzprofile der Systemaufbau-Sedumteppich mit niedrigwachsenden, selbstregenerierenden und trockenheitsresistenten Pflanzen aufgebracht. Die Aluminiumoberfläche der Profile bietet dauerhaften Schutz vor Durchwurzelung.



Monolithische Gebäudehüllen – fließender Übergang und freie Formen mit BEMO Stehfalzlösungen

BEMO Stehfalz besticht mit einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme für Neubau und Sanierung. Verschiedene Profilbreiten, lange Profile ohne Teilung, parallele, konische, bombierte und „Freiform-Profile“ bieten vielfältige Möglichkeiten.

Die durchdringungsfreie und unsichtbare Befestigung der Stehfalzbahnen bietet höchste Sicherheit. Die Längenausdehnung erfolgt zuverlässig auf Systemhaltern. Diese passivhaustauglichen Stehfalzhalter optimieren den Wärmeschutz bei niedrigem Systemaufbau. Mit der zusätzlichen BEMO Fassadenunterkonstruktion sind fließende Übergänge vom Dach in die Fassade realisierbar.

