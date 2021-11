2021-11-08

Neues, Bewährtes und perfekt aufeinander abgestimmte Feldgeräte in äußerst effizienten Applikationen. Das und viel Überraschendes haben wir für Sie in unserem Showtruck aufgebaut.Vom 2. bis 24. November 2021 sind wir „on tour“ und machen in Österreich an sechs Stationen Halt. Besuchen Sie uns auf dem Truck und erleben Sie die neuesten Entwicklungen.Melden Sie sich jetzt an: www.belimo.at/roadshow Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Design Center Linz - Europaplatz 1 - 4020 LinzHotel Hilton Vienna Danube Waterfront - Handelskai 269 - 1020 WienErst-Elektro Regeltechnik Steiner GmbH. - Gewerbepark Ost 312 - 8230 GreinbachMesse Congress Graz - Messeplatz 1 - 8010 GrazFlughafen Salzburg - Innsbrucker Bundesstraße 95 - 5020 SalzburgMesse Innsbruck - Ing.-Etzel-Straße - 6020 Innsbruck