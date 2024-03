2024-03-05

Ein gutes Frühstück mit Freunden – so lautet das Motto des Beckhoff Business Breakfast.ab 07:30 Uhr lädt Beckhoff in die österreichischen Niederlassungen zu einem Frühstück in gemütlicher Atmosphäre ein. Egal ob Bestandskunden, Neukunden oder Interessierte, alle sind herzlich willkommen.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Sie können sich jedoch gerne an den jeweiligen Standorten ankündigen Wir würden uns freuen, Sie auf dem nächsten Beckhoff Business Breakfast am 7. März begrüßen zu dürfen - irgendwann in der Zeit von 07:30 und 11:00 Uhr.Also nicht nur eintragen sondern auch kommen, der nächste Termin ist Donnerstag, am 7. März 2024 – irgendwann in der Zeit von 07:30 bis 11:00 Uhr.Allefinden Sie unter folgendem Link: