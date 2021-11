SOLARLUX: Urbanes Wohnen 2.0

2021-11-11

Mischquartier „De Werf“ in Amsterdam

Eine kombinierte Unterbringung von Bildung, Forschung, Existenzgründungen und Studentenwohnungen – das war die Idee von OZ architects für ihr Campusprojekt. Das dar-aus entstandene Mischquartier in Amsterdam Nord beeindruckt durch seine Größe und eine variantenreiche Architektur.

Die ehemalige Schiffswerft NDSM liegt direkt am IJ in Amsterdam Nord. Mit „De Werf“ schufen OZ architects inmitten des Kultur Hotspots der Hauptstadt eines der größten Mischquartiere Amsterdams. Es umfasst sieben Gebäude und beherbergt fast tausend Wohnungen auf insgesamt 74.000 Quadratmetern. Neben 1-Zimmer-Wohnungen für Studenten, Familienapartments und 2- bis 3-Zimmer Wohnungen werden auch Studios angeboten, die Leben und Arbeiten verbinden. Wohnhäuser wechseln sich ab mit Kunstfabriken, Restaurants, Ateliers und Mehrzweckräumen für Studierende.



Vielfalt im stimmigen Gefüge

Die vorgegebene dichte Bebauung wurde im Entwurf von OZ architects in unterschiedliche Gebäudehöhen von 22 bis 60 Metern umgesetzt. Die Materialien variieren zwischen Beton, Stahl, Cortenstahl und verschiedenfarbigem Mauerwerk. Jedes Gebäude erhielt eine eigene Typologie und setzt sich von den angrenzenden Baukörpern ab. Trotz der unterschiedlichen Fassaden fügen sich die einzelnen Gebäude zu einer stimmigen Einheit zusammen.



Um den Bewohnern Ausblick auf das umgebende Wasser und die Atmosphäre des angeschlossenen Hafens zu gewähren, wurden sechs der sieben Gebäude mit großzügigen Glasflächen ummantelt. Herausragende Balkone und innenliegende Loggien verbinden den Innen- mit dem Außenraum. Da es in oberen Geschossen sehr windig werden kann und die Zimmer in Richtung des Hafenbeckens lärmbelasteter sind, wurden die höheren Gebäude mit wetter- und schallschützenden Balkonverglasungen ausgestattet.



Beruhigte Balkone

Die rahmenlose Balkonverglasung SL 25 des Spezialisten für bewegliche Fenster- und Fassadenlösungen Solarlux bietet auch geschlossen maximale Transparenz. Zuverlässig halten die auf eine Brüstung aufgesetzten Glaselemente Regen, Wind und Schall bis 22 dB ab. Jeweils sechs Elemente je Loggia lassen sich nach rechts oder links schieben, gleiten über Eck und werden durch eine Drehung platzsparend und vor Windstößen sicher an der Seite geparkt. So kann der Freisitz mit faszinierendem Ausblick das ganze Jahr über genutzt werden.



Architekt Koos Zwitser von OZ Architekten fasst zusammen: „Die planebene Verglasung von Solarlux passt optimal in das Gesamtbild und unterstreicht die schlichte Architektur. Doch vor allem der flexible Nutzen hat uns überzeugt. In Kombination mit der Glasbrüstung sorgt sie für eine Lärmminderung und bietet dem Bewohner einen höheren Komfort“.





Direkt am Hafenbecken der IJ in Amsterdam Nord liegt das neue Mischquartier De Werf.

Auch in luftiger Höhe können die Bewohner die Sicht aus ihren Loggien genießen. Balkonverglasungen von Solarlux

schützen vor Wind und Lärm.

Das 60 Meter hohe Gebäude sticht aus dem Komplex hervor. Großzügige Glasfassaden bieten Ausblicke auf das

Wasser und die Umgebung.

Mehr Informationen finden Sie unter www.solarlux.com