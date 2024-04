ÖNORM konforme Kostenplanung mit der AVA-Software CaliforniaX

2024-04-18

G&W – die Firma hinter CaliforniaX

CaliforniaX – ganzheitlich, flexibel, effektiv.

Bildbeschreibung: Unterstützung mehrerer Monitore zur gleichzeitigen Darstellung beliebiger Daten

Kostenplanung nach ÖNORM 2063



Speziell für österreichische Standards haben wir das Modul ÖNO entwickelt, damit Sie ÖNORM A2063 konforme Leistungsverzeichnisse erstellen und ÖNORM-gerecht ausschreiben können.





Lesen Sie hier mehr:

https://gw-software.de/ava-wissen/oenorm



CaliforniaX-Dashboard mit Verlaufshistorie, Favoriten, Charts, Infocockpit und der Webseite mit allen wichtigen Infos

G&W ist Ihr zuverlässiger Partner für durchgängige Kostenplanung, AVA und Baukostenmanagement. Seit über 40 Jahren unterstützen wir Architekten, Ingenieuren, Versorgungsunternehmen & Entsorgungsbetrieben sowie Kommunen und Unternehmen mit Bauabteilungen bei der Optimierung ihrer Prozesse und Kosten in Bau- und Unterhalt.CaliforniaX ist ein komfortables Werkzeug für ganzheitliches Baucontrolling – vom Budget bis zur Dokumentation des abgeschlossenen Projekts. Mit unserer modularen Lösung können Sie die Software auf Ihre Bedürfnisse wie auch Ihre Firmengröße anpassen. Durch eine Vielzahl von Schnittstellen ist CaliforniaX sehr flexibel und erweiterbar.Sehen Sie hier einen Überblick über die Firma G&W und die AVA-Software: https://gw-software.de/ Sehen Sie HIER in unter 2 Minuten CaliforniaX im Kurzüberblick!Nehmen Sie am Webinar „CaliforniaX in 60 Minuten“ von unserem langjährigen österreichischen Kooperationspartner XEOMETRIC, mit Sitz in Linz, teil. Das Webinar findet regelmäßig statt und ist kostenlos!