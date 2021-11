Ausbau mit Lindner: Modernes Arbeiten bei Value One

2021-11-08

Die Tribünen der Trabrennbahn im Grünen Prater waren mit ihrer Stahlbetonkonstruktion zu Zeiten ihrer Bebauung, 1911 bis 1913, eine der ersten dieser Bauweise. Als Schüler von Otto Wagner verbanden die Architekten eine neuartige, funktionale Konstruktion mit dekorativen, eleganten Details. So überstanden die denkmalgeschützten Tribünen auch eine lange Zeit des Leerstands, ohne an Charme zu verlieren.

Im Rahmen der nachhaltigen Stadtquartiersentwicklung vom Viertel Zwei war es auch Zeit für eine Renaissance für die markanten Gebäude. Immobilienentwickler Value One hat in enger Abstimmung mit dem österreichischen Bundesdenkmalamt die Tribünen 2 und 3 nach Plänen des Wiener Architekten Martin Kohlbauer sowie des Büros Tillner & Willinger kernsaniert, um einen Neubau erweitert und durch ein neues Nutzungskonzept revitalisiert. Value One entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. Nun finden sich hier modernste Arbeitswelten, die nicht nur mit Sicht auf die Trabrennbahn und den Grünen Prater begeistern, sondern ihre Nutzer mit einem modernen, flexiblen Innenraumkonzept vom niederländischen Innenarchitekten Marcel Wanders inspirieren sollen.



Für den Ausbau hin zu modernen Arbeitswelten war die Lindner GmbH als GU verantwortlich.

Innenausbau bringt Alt und Neu in Einklang

Für den passenden Innenausbau der Büroflächen stand die Lindner GmbH als GU zur Seite. Hauptaugenmerk lag auf der Verbindung von Alt und Neu – angefangen bei der denkmalschutzgerechten Sanierung, einem Farb- und Gestaltungskonzept mit Assoziationen zur Wiener Moderne und stilvoller, detailverliebter Möblierung bis hin zum hochwertigen Innenausbau mit modernstem Raumkomfort und technischer Infrastruktur. Gerade im vorderen Gebäudebereich – der früheren Tribüne – sind viele optische Details sowie die historische Stahlkonstruktion Teil der markanten Innenarchitektur geblieben. So teilen sich die Büroflächen in den oberen Geschossen auch in gestaffelte Ebenen auf, teils mit originalen Stahlgeländern oder durch halbhohe Glasscheiben absturzsicher gemacht.



Rauer Sichtbetonboden lässt einen modernen Industriechic entstehen. Genauso finden sich Vinyl- bzw. Textilbeläge, die in Kombination mit akustisch wirksamen GK-Deckensystemen und Akustikputz für eine bessere Schalldämmung sorgen. Besprechungsbereiche, separiert durch Trockenbauwände und Lindner Glastrennwandsysteme mit passenden Glastüren, ermöglichen Rückzug und konzentriertes Arbeiten in den sonst offen gestalteten Räumen. Die technische Infrastruktur und die Leitungen verschwinden in Lindner Doppelboden- bzw. Hohlbodensystemen. Das eingesetzte Hohlbodensystem FLOOR and more® comfort unterstützt mit einem intelligenten Heiz- und Kühlsystem außerdem den Raumkomfort. Insgesamt installierte Lindner ca. 7.000 m² Trockenbauwände, Akustikputz, 6.400 m² Doppelboden- und Hohlbodensysteme inklusive Teppichboden und Vinyl-Belägen sowie ca. 750 m² Systemtrennwände des Typs Lindner Life Stereo 125.

Die neuen Büroräume wecken viele architektonische Assoziationen zur ehemaligen Tribüne des Wiener Trabrennvereins.

In den Büroflächen, wie hier im neuen Erweiterungsbau, sorgen Besprechungszimmer mit Lindner Glastrennwänden für den nötigen Rückzug und Schallschutz.

Mehr Informationen finden Sie unter folgenden Links:

FLOOR and more® comfort

Lindner Life Stereo 125

Value One

Bilder: © www.Lindner-Group.com