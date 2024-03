2024-03-05

Traditionelle Baumaterialien neu interpretiert

Das Atelierhaus wurde in die bestehende Bebauung behutsam eingefügt.

Das Gebäudevolumen entwickelt sich in drei Schritten von einem massiven Baukörper zu einer großen Panoramaöffnung.

Maximale Transparenz dank cero Schiebefenster

Im Open-Office-Bereich der Mitarbeitenden können zwei Fensterflügel nach links gefahren und vor einem Festelement geparkt werden.

Im Arbeitszimmer des Bauherren ist die gläserne Absturzsicherung

Onlevel-Skyforces Side ist kaum wahrnehmbar.

Betritt man das Gebäude auf der Ebene Null, ist die Glasfassade in ihrer vollen Größe sichtbar.

Bildnachweis: HGEsch Photography

In Stadt Blankenberg ist ein modernes Bürogebäude entstanden, das durch eine dem Ort und der Nutzung angemessene Architektur besticht. Wesentliches Merkmal des Entwurfs ist eine talseitige, zweigeschossige Panoramaöffnung: Sie trägt die außergewöhnliche Landschaft in das Gebäude hinein.Etwas Neues zu schaffen, das sich dennoch in die bestehende Dorfstruktur aus Fachwerk und Bruchstein behutsam einfügt, war der Wunsch des Bauherrn. Gelungen ist den Architekten von Nebel Pössl Architekten durch die schrittweise Auffächerung des Bauvolumens, das sich in drei Abschnitten hangabwärts zu seiner vollen Größe entwickelt. An der breitesten und höchsten Stelle gewährt eine zweigeschossige Glasfassade talwärts uneingeschränkte Weitblicke in die Natur.Als Material für die Außenwände wurde Grauwacke als Natursteinmauerwerk gewählt. Alle Ausbauelemente sind aus Eichenholz gefertigt. Bruchstein und Holz sind traditionelle Baustoffe der Region, wurden jedoch mithilfe der zeitgemäßen Architektursprache neu interpretiert.Eine bewusst andere Materialität wählten die Architekten für die große Glasfassade auf der Gartenseite. Bork Schiffer, Projektleiter bei Nebel Pössl Architekten: „“. All diese Vorzüge brachte das Schiebefenster cero III von Solarlux mit sich.Im Gartengeschoss ist die Schiebefenster-Anlage ca. 5,70 Meter breit und ca. 3,30 Meter hoch. Auf einer 3-spurigen, flächenbündig in den Boden eingelassenen Lauf- und Führungsschiene können zwei Fensterflügel nach links gefahren und vor einem Festelement geparkt werden. Auch im Obergeschoss besteht das cero Schiebefenster aus drei Elementen mit den gleichen Abmessungen, jedoch wurde das Festelement, vor dem sich der linke und rechte Flügel parken lassen, mittig angeordnet.Als Absturzsicherungen vor den großen Öffnungen lieferte und montierte Solarlux das Ganzglas-System Onlevel-Skyforces Side. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt darin, dass die Brüstungsgläser aus Verbundsicherheitsglas seitlich von nur zwei schmalen Einfassprofilen gehalten werden. Sie befinden sich in der Rahmenebene der cero Schiebefenster und vergrößern so die Bautiefe der Fensteranlage nicht.Weitere Informationen zu den Schiebefenstern cero finden Sie HIER