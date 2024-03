RÄUME NEU DEFINIEREN: Antworten auf urbane Herausforderungen

2024-03-27

GM SCHIEBESYSTEME: Glas-Schiebetüren für Balkon, Terrasse & Loggia

Rollenlauf oben (GM TOPROLL®) oder unten (GM LIGHTROLL®)



exakte Glasposition



hochwertige, witterungsbeständige Materialien



Schiebesysteme für extreme Windbelastung



einfache Montage



platzsparend: Schiebeelemente auf einer Linie (kein Wegklappen)



Öffnung an jeder beliebigen Stelle



Barrierefrei

VOLLE RAUMAUSNUTZUNG MIT GM SCHIEBESYSTEMEN

ATTRAKTIVER SCHALLSCHUTZ MIT GM TOPROLL 15/24

Die rahmenlosen Glas Marte Schiebesysteme ermöglichen maximalen Lichteinfall und einen ungestörten Blick. Äußerst variabel, eigenen sich diese Schiebetüren für Balkon, Terrasse und Wintergarten für verschiedenste Einbausituationen.In dicht besiedelten Gebieten ist jeder Quadratzentimeter kostbar. GM SCHIEBESYSTEME von Glas Marte ermöglichen die Umwandlung von Balkonen, Terrassen und Loggien in zusätzliche Wohnbereiche. Die filigranen Profile schaffen eine Transparenz, die den Raum erweitert und Innen- und Außenbereiche nahtlos verbindet. Selbst kleinste Balkone werden zu zusätzlichem Wohnraum, da die Glaselemente eine durchgehende Linie bilden und die volle Nutzfläche erhalten bleibt.Lärm in Ballungsräumen ist oft unausweichlich. GM TOPROLL 15/24 integriert effektiven Schallschutz, der störende Geräusche draußen hält und für ein angenehmes Wohnklima sorgt. Die Einbindung von Schallschutz in die Schiebesysteme zeigt, wie Herausforderungen des Lärmschutzes bewältigt werden können.