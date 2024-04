2024-04-06

Unsere Produkte, speziell für Sie:

Bürotrennwände

Industrietrennwände

Meisterkabinen

Büroeinrichtung

Mineralfaserdecken

Allclick bietet eine umfassende Beratung an, um gemeinsam mit Ihnen Ihren individuellen Anforderungen nachzukommen. Eine rasche Lieferung und Montage komplettiert unseren Service und sorgt für den schnellen Einsatz Ihrer Lösung.

Die Click-Systemtrennwand kann in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden:

Bürotrennwand

Bühne mit Kabine

Industrietrennwand

Mitentscheidend sind Optik, Design, Funktionalität und Kosteneffizienz. Großflächig bauen und ohne feste Wände ist einfach wirtschaftlicher. Allclick versetzbare Trennwände ermöglichen Schall- und Sichtschutz und erhalten trotzdem die notwendige Übersicht. Von Vollwand bis zur Glaswand, kombiniert mit Zubehör wie verschiedene Türelemente, Schiebefenster, Sprechschalter usw. vervollständigt Ihr Interieur.

Organisation von vielfältigen Lösungen

Abgehängte Click-Decken und Einbauleuchten aus einer Hand

Click-Deckensystem

Büromöbel

Meisterkabine

Trennung von Büro- und Produktionsflächen

Flexibilität der Click-Systemtrennwände





als L-Form an zwei Wänden

als U-Form an einer Wand

als freistehendes Büro

als Büro auf einem Podest

als Büro auf oder unter einer Bühne

als mehrgeschossiges Büro

Fazit: Für die verschiedensten Anforderungen im Büro- oder im Lagerbereich hat Allclick die passende Inneneinrichtung für Sie.





Optimale Raumlösungen und Funktionalität

Inneneinrichtung zur optimalen Raumeinteilung in jeder Hinsicht

bietet entscheidende Möglichkeiten zur Verbesserung der inneren Gebäudesubstanz und des Raumklimas. Neben der Funktionalität als alleinigen Entscheidungsparameter in der Vergangenheit zählen heute innovative, funktionale, gestalterische und ökologische Aspekte, die sich in der Komplexität des Systems, in seiner Montagefreundlichkeit und in ausreichendem Spielraum für kreative Planung widerspiegeln.Allclick bietetunterschiedlichster Programme, wobei die Designs ebenso wie die verarbeiteten Materialien variieren. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Katalog die Büroeinrichtung, die zu Ihren Ansprüchen passt.Dieeignet sich ideal, um Büro- und Produktionsflächen zu trennen. Die neu gewonnenen Räume dienen im Lager als Hallenbüro, Leitstand und dergleichen.Als Büro/ Meisterkabine auf oder unter einer Lagerbühne kann der jeweilige freibleibende Platz als zusätzlicher Arbeitsbereich für die Fertigung oder als Lager- bzw. Abstellplatz genutzt werden.Aus Ihren Wünschen und den baulichen Gegebenheiten ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten, Meisterkabinen aufzustellen:

Mehr Informationen finden Sie unter www.allclick.at