Regale in Industrie, Hallen für Lagertechnik und -einrichtung

Allclick Palettenregal – ein modernes und hochstabiles Regalsystem, sicher und vielseitig, welches mit dem GS-Gütezeichen und gemäß RAL-RG 614 ausgezeichnet ist.



SL 90, ein vielseitig nutzbares Regalsystem, das für fast alle Lagermedien geeignet ist. Ein- oder doppelseitig aufgebaut, sind hohe Belastungen möglich. Flexible Lagerungsmöglichkeiten nach Ihren speziellen Bedürfnissen sind durch optimale Raumausnutzung umsetzbar.

unterstützen einen schnellen Zugriff auf die gelagerte Ware und verringern dadurch einen hohen Arbeitsaufwand. Eine Nutzung für leichte und schwere Güter bis zu 2.000 kg Last pro Arm kann je nach Anforderung ermöglicht werden.Effiziente Platznutzung mitgegenüber konventioneller Lagerung können durcheingespart werden. Montagefreundlich, formschön und vor allem optimale Raumausnutzung bietendurch leicht verschiebbare Regalelemente. Ein breites Zubehör dient zur vielseitigen Verwendung. Spezialwünsche wie Vorsatzwand im Digitaldruck sind realisierbar.

Ein Minileg-Steckregal ist ein robustes Fachbodenregal mit einfach verstellbaren Fachbodenebenen. Für Stabilität sorgen Aussteifungsbalken in Längsrichtung und Horizontal- bzw. Diagonalstreben in Tiefenrichtung.

Minileg macht Ihr Lager übersichtlich, ist jederzeit erweiterungsfähig und damit in jeder Ausbaustufe rentabel. Mehrgeschossige Regalanlagen schaffen dadurch mehr Lagerfläche, um Ihre Produkte ökonomisch aufzubewahren. Ein breites Zubehörsortiment steht durchwegs zur Verfügung.

Die verzinkte Version des Steckregals ist Lite. Der einfache Aufbau und die schraubenlose Montage ermöglichen den sofortigen Einsatz und sorgen für Ordnung in Ihrem Anwendungsbereich. Einfachste Erweiterungen des Grundregals sind flexibel zu gestalten. Ebenso ist hier ein breites Zubehörprogramm zur vielseitigen Verwendung zur Hand.